농협, 2200억 투입 ‘힘내라 우리 농업’ 프로젝트

2026-07-14 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

농협중앙회가 고물가·고금리로 어려운 경영 여건에 처한 농업인을 위해 2200억원 규모의 ‘힘내라 우리 농업’ 프로젝트를 시행한다고 13일 밝혔다. 먼저 저리 대출, 우대 예금상품 등을 통해 740억원 규모의 금융지원을 실시한다. 농업인 조합원, 청년 농업인, 귀농인을 대상으로 최대 2.5% 포인트의 이자를 지원하는 영농대출 저리 지원 상품을 출시한다. 0.2% 포인트 우대금리를 얹어주는 예금상품도 운용한다. 이자를 성실하게 낸 농업인은 원금 상환 일부도 지원받을 수 있다.생산 단계에서는 영농자재 가격 보조와 영농인력 무상 공급을 통해 1134억원 지원 효과를 낼 계획이다. 유통 차원에서는 177억원 규모의 물류 지원 강화와 농산물 판로 다변화를 추진한다. 스마트팜 보급, 농업금융 컨설팅 등 미래 경쟁력 확보를 위한 지원에도 149억원을 배정했다.