SK하닉 타고 265억 달러 온다… ‘통화스와프급’ 환율 구원 투수 될까

환율 1500원 깨지자 달러 예금 9조↑

잔액 3년 6개월 만에 ‘최대 규모’

이미지 확대 코스피가 전장보다 184.03p(2.52%) 오른 7,475.94로 마감한 10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 이날 원/달러 환율은 오후3시30분 기준 4.7원 내린 1,501.4원을 기록했고, 코스닥은 43.43p(5.47%) 오른 837.43으로 마감했다. 2026.7.10

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 전장보다 184.03p(2.52%) 오른 7,475.94로 마감한 10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 이날 원/달러 환율은 오후3시30분 기준 4.7원 내린 1,501.4원을 기록했고, 코스닥은 43.43p(5.47%) 오른 837.43으로 마감했다. 2026.7.10

연합뉴스

2026-07-13 B1면

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SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장으로 확보한 265억 달러 규모의 공모대금이 원달러 환율의 하락 요인으로 작용할지 관심이 모인다. 이는 ‘통화스와프(달러와 원화를 일정 환율로 맞바꾸는 계약)급’ 달러 폭탄과도 비견된다.12일 업계에 따르면 지난 10일 SK하이닉스는 ADR 발행을 통해 약 265억 달러(40조원)를 조달했다. 절차가 마무리되는 오는 14일 달러 공모대금은 SK하이닉스로 납입된다. 공모대금은 SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터 등에 사용할 계획이다. 국내 투자에 사용하는 점을 감안하면 원화로 환전된다는 의미다. SK하이닉스 관계자는 “환전 규모와 시기 등은 아직 확정되지 않았다”고 설명했다.시장에서는 대규모 달러 유입이 최근 이어진 환율 상승을 진정시키는 요인으로 작용할 수 있다고 보고 있다. 실제 SK하이닉스의 선물환(미리 정한 환율로 미래에 외화를 사고팔기로 하는 계약) 매도 물량이 최근 환율 하락의 배경 중 하나로 꼽힌다. 특히 SK하이닉스의 공모대금은 2020년 한미 통화스와프와도 비교된다. 코로나19 당시 한국은행과 미국 연방준비제도는 600억 달러 상당의 통화스와프를 체결했고 실제 공급된 달러는 198억 7200만 달러였다.한편 원달러 환율 1500원대가 깨지자 저가 매수 수요가 몰리면서 은행 달러 예금 잔액이 늘었다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·농협)의 달러 예금 잔액은 지난 9일 기준 709억 400만 달러로 집계됐다. 2022년 12월 말 이후 3년 6개월 만의 최대치다. 이달 들어 7거래일 동안 증가액은 58억 6000만 달러(약 8조 8000억원)다. 환율은 이달 초 1560원에 육박했다가 60원 가까이 떨어졌다. 지난 11일 오전 6시 종가는 1498.5원으로 전날보다 11.0원 내렸다.