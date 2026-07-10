코스피, 2.52% 올라 7400대 마감…삼전↑·하닉↓

코스피 7475.94 마감

기관 1조 순매수에 상승

이미지 확대 코스피가 전장보다 184.03포인트(2.52%) 오른 7475.94로 마감한 10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 전장보다 184.03포인트(2.52%) 오른 7475.94로 마감한 10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 기관의 대규모 매수세에 힘입어 코스피가 2.52% 오른 7475.94로 마감했다. 장중 급등으로 매수 사이드카가 발동됐고, 코스닥도 5.47% 뛰었다. 삼성전자는 상승했지만 SK하이닉스는 ADR 상장 부담에 약보합이었다. 기관 매수세에 코스피 2.52% 급등 마감

코스닥도 5.47% 뛰며 매수 사이드카 발동

삼성전자 상승, SK하이닉스는 약보합

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코스피가 10일 기관 매수세에 힘입어 상승 마감했다. 삼성전자와 미국 주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장을 앞둔 SK하이닉스의 희비는 갈렸다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전날보다 184.03포인트(2.52%) 오른 7475.94로 장을 마쳤다.코스피가 급등하자 낮 12시 54분쯤 유가증권(코스피) 시장에는 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.약 14분 뒤에는 코스닥 시장에 대한 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150 지수가 직전 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 올라 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.이날 코스닥 지수는 전날보다 43.43포인트(5.47%) 급등해 837.43으로 장을 마쳤다.개인과 외국인이 차익 실현에 나선 사이 기관의 매수세가 양대 지수를 끌어올리는 데 주효했다. 기관은 이날 코스피 시장에서 1조 1318억원 순매수했고, 개인은 7727억원, 외국인은 3225억원 순매도했다. 코스닥 시장에서도 기관은 5824억원 사들였고, 개인과 외국인은 각각 4245억원, 1601억원 순매도했다.대형 반도체주 가운데 SK하이닉스는 전장보다 0.27% 내린 218만원에 장을 마쳤다. 5.03% 급등한 229만 6000원에 출발했지만, 상승분을 반납하고 종일 등락을 반복했다. 삼성전자는 전장보다 2.52% 오른 28만 5000원에 마감했다.간밤 마이크론의 투자 계획 공표 등에 뉴욕 증시에서 반도체주 투심이 되살아나며 삼성전자에는 저가 매수세가 유입된 반면, 이날 밤 ADR 상장을 앞둔 SK하이닉스에서는 외국인 자금이 이탈한 영향으로 풀이된다.한편, 서울외환시장에서 원·달러 환율은 4.7원 내린 1501.4원에 장을 마쳤다.