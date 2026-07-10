[속보] 코스피, 5%대 급등에 매수 사이드카 발동

세줄 요약 코스피가 10일 장중 5%대 급등세를 보이며 매수 사이드카가 발동했다. 한국거래소에 따르면 낮 12시 54분 55초부터 코스피200 선물지수 변동으로 5분간 프로그램 매수호가 효력이 정지됐다. 발동 시점의 선물지수는 전일보다 60.60포인트 오른 1240.15였다. 코스피는 5%대, 코스닥은 6%대 상승세를 이어갔다. 코스피 5%대 급등, 매수 사이드카 발동

코스피200 선물지수 5.13% 상승, 1240.15

코스피·코스닥 동반 강세, 거래 안정 조치

이미지 확대 코스피가 장 초반 3% 이상 급등세를 보이며 출발한 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 2026.7.10. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 장 초반 3% 이상 급등세를 보이며 출발한 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 2026.7.10. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 10일 급등세를 보이자 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 발동됐다.한국거래소에 따르면 이날 유가증권시장에서 낮 12시 54분 55초부터 코스피200 선물지수의 변동으로 5분간 프로그램 매수호가의 효력이 정지됐다.발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 60.60포인트(5.13%) 상승한 1240.15다.코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.이날 코스피는 5%대, 코스닥은 6%대 상승세를 나타내고 있다.