“애 아빠가 많이 화났어요” 주가 하락에 ‘하이닉스 환불’ 밈 확산…오늘 나스닥 입성

주가 290만원대에서 207만원까지 떨어져

“주식 환불 안 되나요” 온라인서 풍자 확산

이미지 확대 SK하이닉스의 주가가 급락하면서 온라인에서는 ‘하이닉스 주식 환불’ 밈(meme)이 확산하고 있다. 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 속 한 장면. 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스의 주가가 급락하면서 온라인에서는 ‘하이닉스 주식 환불’ 밈(meme)이 확산하고 있다. 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 속 한 장면.

삼성전자를 제치고 국내 시가총액 1위에 올랐던 SK하이닉스의 주가가 급락하면서 온라인에서는 ‘하이닉스 주식 환불’ 밈(meme)이 확산하고 있다.

이미지 확대 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 스레드 캡처

SK하이닉스는 올해 들어 340％ 넘게 급등하며 한때 삼성전자를 제치고 시가총액 1위에 오르기도 했다. 지난 6월 25일 291만 7000원에 장을 마감했던 SK하이닉스는 1주일 만에 230만원대로 내려오더니, 지난 8일에는 207만 6000원까지 떨어졌다.

이미지 확대 경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스

한편 SK하이닉스는 이날 나스닥 시장에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장한다.

세줄 요약 SK하이닉스 주가 급락으로 ‘하이닉스 주식 환불’ 밈이 확산했다. 투자 손실을 반품에 빗댄 풍자 글이 이어졌고, 주가는 급등 뒤 고점 조정 흐름을 보였다. 이날은 반등했고, 회사는 나스닥 ADR 상장과 신주 발행으로 반도체 투자 확대에 나섰다. 주가 급락에 ‘하이닉스 환불’ 밈 확산

손실을 반품·갑질 장면에 빗댄 풍자

나스닥 ADR 상장과 신주 발행 진행

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최근 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 주가 하락을 마주한 투자자들의 심정을 풍자한 게시물이 잇따라 올라왔다.가장 화제가 된 게시물은 최태원 SK그룹 회장을 향해 “하이닉스 주식 아직 안 뜯은 새 건데 환불 가능할까요? 우리 애 아빠가 화가 많이 났어요. 환불 좀 부탁드려요”라고 적은 글이다.이는 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’ 속 진상 학부모가 교사에게 “우리 애 아빠가 화가 많이 났다”며 갑질을 하는 장면을 패러디한 것이다.이에 “증권보호국 감독관을 부르겠어요”, “애 아빠는 없는데 저도 화가 많이 났어요” 등의 댓글이 달렸다.또한 “분명 빨간색 주문했는데 왜 파란색이 온 거냐”, “이왕이면 반송까지 해달라” 등 주식 투자 손실을 마치 온라인 쇼핑몰에서 구매한 상품을 반품하는 상황에 빗댄 풍자 글이 쏟아졌다.다만 9일 장에서는 반등세를 보였다. 이날 SK하이닉스는 전 거래일보다 5.3% 오른 218만 6000원에 거래를 마쳤다.업계에서는 이번 사태를 과도한 상승 후에 오는 전형적인 고점 조정으로 보고 있다.이를 위해 SK하이닉스는 전체 발행 주식의 약 2.5%인 최대 1779만주를 신주로 발행하기로 했다. 37조원 규모로 예상되는 공모 대금은 오는 14일 회사에 납입될 예정이다.이를 계기로 SK하이닉스는 반도체 생산능력(CAPA) 확장에 더욱 박차를 가할 계획이다.회사는 이번에 조달할 자금을 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P＆T7 어드밴스드 패키징 팹, 기계장치 등 건설 및 시설투자 자금으로 활용할 계획이라고 공시했다.내년 말까지 도입 예정인 극자외선(EUV) 노광장비 도입에도 11조 9000억원을 투자할 예정이다.글로벌 메모리 반도체 시장은 일각에서 제기된 피크아웃(정점에 이른 뒤 상승세가 둔화하는 것) 우려에도 불구하고 지속적으로 성장할 것이라는 분석에 여전히 무게가 실리고 있다.최근 시장조사업체 카운터포인트리서치는 올해 2분기 글로벌 메모리 3사의 평균 영업이익률이 75~80%에 달할 것으로 보면서, 공급 부족에 따른 이런 호황이 적어도 2027년까지 계속될 것으로 예상했다.국내에서도 정부의 3대 메가 프로젝트 핵심 사업으로서 호남권 반도체 클러스터가 광주 군 공항에 조성되는 등 글로벌 반도체 증산 경쟁이 치열하게 전개되고 있다.