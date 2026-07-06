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새마을금고, 연내 포용금융 2000억원 지원

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-07-06 00:27
수정 2026-07-06 00:27
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새마을금고가 지역 취약계층과 소상공인을 위해 올해 약 2000억원 규모의 포용금융 지원에 나선다. 새마을금고는 올 하반기부터 지역 영세 소상공인, 초저신용자, 마을기업·협동조합 등에 대한 대출을 지원하기 위해 향후 5년간 매년 200억원씩 총 1000억원을 출연한다고 5일 밝혔다.

신용보증재단이 중앙회 출연금을 바탕으로 보증서를 발급하면, 지역 새마을금고는 이를 담보로 연간 약 2000억원 규모의 특례보증대출을 공급하게 된다.

전국 1251개 금고 중 127개 금고가 이 상품을 취급하는 거점 금고로 선정돼 조만간 상품을 출시할 계획이다. 신용보증재단 보증 비율을 최대 100%까지 높여 경영 상황이 어려운 금고의 부담을 낮췄다. 새마을금고중앙회는 이미 지난 4월 전국 금고 실무자들을 모아 상품 출시 안내 교육을 마친 상태다.

중앙회는 100여개 금고와 올해 하반기 마을기업·협동조합 자금 지원을 이어간다. 지역민들이 지역 문제 해결을 위해 사회연대경제 조직을 설립할 때 금고가 사업자금 대출을 지원해 지역 경제 생태계를 되살리겠다는 구상이다. 문화·복지 사각지대를 메우기 위한 사회공헌도 강화한다. 지난해 새마을금고의 지역사회공헌사업 규모는 748억원이다.

황인주 기자
2026-07-06 B4면
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