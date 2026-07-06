신한금융, AI 비서에 ‘레드팀’ 맡겼다

경영진 의견에 반론 제기·대안 제시

진옥동 “리더부터 AI 역량 강화해야”

이미지 확대 진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 4일 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 열린 ‘2026년 하반기 경영포럼’에서 인공지능 전환을 강조하고 있다.

신한금융 제공 닫기 이미지 확대 보기 진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 4일 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 열린 ‘2026년 하반기 경영포럼’에서 인공지능 전환을 강조하고 있다.

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세줄 요약 신한금융그룹이 자체 개발한 AI 에이전트를 경영진 토론의 레드팀으로 활용하며 인공지능 전환을 가속했다. AI는 회의 내용을 정리하는 수준을 넘어 반론과 대안을 제시했고, 사전 과제와 발표안 평가에도 참여해 의사결정을 지원했다. AI 에이전트, 경영진 토론 레드팀 투입

실시간 쟁점 분석과 대안 제시 역할 확대

진옥동 회장, 리더의 AI 활용과 몰입 강조

2026-07-06 B3면

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신한금융그룹이 자체 개발한 인공지능(AI) 에이전트를 경영진 토론의 ‘레드팀(Red Team·반대 의견을 내는 검증팀)’으로 투입하며 인공지능 전환(AX)에 속도를 내고 있다. AI가 단순히 회의 내용을 정리하거나 자료를 검색하는 수준을 넘어 경영진의 의견에 반론을 제기하고 대안을 제시하는 역할까지 맡은 것이다.신한금융은 지난 3~4일 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 그룹 경영진 300여명이 참석한 가운데 ‘2026년 하반기 경영포럼’을 개최했다고 5일 밝혔다.‘생동하는 신한, 압도적 몰입’을 주제로 열린 이번 포럼의 핵심은 AI 에이전트 활용이다. AI 에이전트는 토론 내용을 실시간으로 분석해 놓친 쟁점과 대안을 제시했으며, 사전 과제와 조별 발표안 평가에도 참여해 의사결정을 지원했다.첫째 날에는 ‘외부에서 바라본 신한의 현주소’를 주제로 강연이 진행됐다. 진옥동 신한금융그룹 회장은 “신한 고유의 야성을 바탕으로 시장 경쟁 및 미래 금융 혁신을 주도해야 한다”며 경영진의 인식 전환을 강조했다.둘째 날에는 AX 전환을 위한 하반기 추진 계획이 공유됐다. 자회사는 AI를 활용한 혁신 성과를 공유했다. AI 에이전트 체험 부스도 현장에 설치돼 참석자들은 다양한 AI 솔루션을 직접 체험하기도 했다.진 회장은 “단순히 의지만으로는 목표를 달성할 수 없다”며 “차별적인 상품·서비스 개발에 더해 ‘몰입’과 ‘팀워크’를 바탕으로 도전적인 지향점을 설정해야 한다”고 밝혔다. 이어 “리더들부터 AI를 활용해 각자의 역량 강화에 나서야 한다”고 당부했다.