하나금융, 대학생 ‘스마트 홍보대사’ 20기 출범

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

하나금융, 대학생 ‘스마트 홍보대사’ 20기 출범

서유미 기자
서유미 기자
입력 2026-07-06 00:28
수정 2026-07-06 00:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 스마트 홍보대사 20기 출범, 50명 선발
  • 1642명 지원, 역대 최고 경쟁률 기록
  • 브랜드 홍보·사회공헌·청년 소통 활동
하나금융그룹의 대학생 홍보대사인 ‘스마트 홍보대사’가 역대 최고 경쟁률을 뚫고 활동을 시작했다.

하나금융은 지난 2일 서울 중구 명동사옥에서 ‘제20기 스마트 홍보대사’ 발대식을 열었다고 5일 밝혔다. 새롭게 선발된 50명은 앞으로 2개월간 브랜드 홍보와 사회공헌 활동 등에 참여한다.

스마트 홍보대사는 지금까지 1060명의 대학생이 수료한 하나금융의 대표 대학생 프로그램이다. 올해는 1642명이 지원해 역대 가장 높은 경쟁률을 기록했다.

홍보대사들은 청년 세대와 소통하는 파트너로 활동하며, 인천 청라 하나드림타운을 거점으로 한 현장 프로그램에도 참여한다. 지역 주민과 소상공인을 위한 홍보 아이디어를 발굴하고, 미래 금융 분야의 새로운 아이디어도 제안할 예정이다.

함영주 하나금융그룹 회장은 “참신한 시각과 아이디어로 청년 세대와 하나금융을 잇는 가교 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.

서유미 기자
2026-07-06 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로