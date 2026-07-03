수은, 고환율 피해 중소기업에 초저금리 상생대출 3000억 공급

세줄 요약 한국수출입은행이 고환율로 수입대금 결제와 자금난을 겪는 중소기업을 위해 3000억원 한도의 초저금리 상생대출을 마련했다. 금리는 조달원가 수준으로 낮추고, 환율 급변동 대응을 위한 통화 전환 옵션도 무상 제공했다. 고환율 피해 중소기업 대상 초저금리 대출 신설

총 3000억원 한도, 조달원가 수준 금리 적용

통화 전환 옵션 무상 제공, 환위험 관리 지원

이미지 확대 서울 영등포구 한국수출입은행 본점 전경. 수은 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 영등포구 한국수출입은행 본점 전경. 수은 제공

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한국수출입은행은 고환율 기조 속 수입대금 결제 부담과 유동성 부족의 ‘이중고’를 겪는 중소기업을 위해 총 3000억원 한도의 ‘고환율 극복 초저금리 상생대출’을 신설해 지원한다고 3일 밝혔다.이번 상품은 대출 금리를 수은의 조달원가 수준으로 책정해 중소기업이 체감할 수 있는 금융 혜택을 극대화했다. 다만 타 금융기관 대환용 대출은 대상에서 제외된다.이는 중동 피해를 입은 중소·중견 기업을 대상으로 최대 2.2%포인트 우대금리를 제공하는 ‘위기 대응 특별 프로그램’의 일환이다. 수은은 해당 프로그램의 올해 지원 규모를 기존 7조원에서 8조원으로 1조원 확대한다.또한 환율 급변동에 따른 위험 관리를 돕기 위해 대출 통화를 외화(원화)에서 원화(외화)로 자유롭게 전환할 수 있는 ‘통화 전환 옵션’도 무상 제공한다.수은 관계자는 “수은의 우수한 신용도를 기반으로 중소기업에 대한 대출금리가 결정되기 때문에 금융비용 부담이 큰 기업일수록 체감하는 금리 인하가 클 것”이라고 말했다.