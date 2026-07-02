탈출구 없는 빚투… 지난달에만 1조 강제 청산당했다

신용거래융자 37조원 최고 수준

주가 급등락 반복 반대매매 키워

시장 변동성 확대… 악순환 우려

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세줄 요약 코스피 급등락이 이어지며 빚투 투자자들의 반대매매 공포가 커졌다. 지난달 반대매매 규모는 9699억원, 미수금 대비 반대매매는 1조1228억원으로 올해 처음 1조원을 넘었고, 변동성지수와 매매중단 장치도 잇따라 발동했다. 코스피 급등락 속 빚투 반대매매 공포 확산

지난달 반대매매 9699억원, 미수금 1조1228억원

변동성지수 최고치, 사이드카·서킷브레이커 발동

2026-07-03 B1면

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코스피가 급등락을 반복하면서 ‘빚투(빚내서 투자)’에 나선 개인 투자자들의 반대매매 공포가 커지고 있다. 반대매매란 투자자가 증권사에서 빌린 돈으로 주식을 산 뒤 담보 유지 비율을 맞추지 못할 경우 증권사가 보유 주식을 강제로 처분하는 제도다. 주가가 급락할 경우 빚을 내 산 주식이 증권사에 의해 강제로 처분되면서 손실이 더 커질 수 있다.2일 금융투자협회에 따르면 신용거래융자(증권사에서 돈을 빌려 주식을 산 금액) 잔고는 지난 1일 기준 37조 3393억원으로 집계됐다. 지난달 24일 38조 6328억원까지 불어난 뒤 37조원대에 머물고 있지만 여전히 높은 수준이다.문제는 급등과 급락이 반복되는 장세에서 빚투가 반대매매로 이어져 시장 변동성을 더 키울 수 있다는 점이다. 장 초반 주식이 한꺼번에 쏟아지면 주가가 더 떨어지고, 다시 반대매매를 부르는 악순환으로 이어질 수 있다.실제 지난달 유가증권시장과 코스닥시장에서 반대매매 규모는 9699억원까지 급증했다. 중동 지정학적 리스크가 커졌던 지난 3월 5585억원보다 많은 규모다. 올해 반대매매 규모는 1월 2166억원, 2월 2483억원, 4월 2642억원 수준이었지만 5월 7946억원으로 늘어난 데 이어 6월에는 1조원에 육박했다. 외상으로 주식을 샀다가 제때 돈을 갚지 못해 강제 처분된 금액(위탁매매 미수금 대비 반대매매)도 지난달 1조 1228억원으로 올해 들어 처음 1조원을 넘었다.한국판 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수는 지난달 장중 97.99까지 치솟아 2009년 공식 발표 이후 최고치를 기록했다. 지난달 유가증권시장에서는 매수·매도 사이드카가 각각 5회씩 총 10회 발동됐고, 서킷브레이커도 세 차례 발동됐다.