인수의향서 제출 비공개 협상 착수

안진회계 자문사로 선정 실사 준비

세줄 요약 신한금융이 롯데손해보험 인수를 추진했다. 손해보험 계열이 신한EZ손보뿐인 만큼 포트폴리오를 보강하려는 전략이다. JKL파트너스에 LOI를 내고 비공개 협상에 착수했으며, 가격 조정이 성사 관건이다. 신한금융, 롯데손보 인수 추진

손보 포트폴리오 보강 위한 M&A 검토

가격 조정·공개 매각 여부가 관건

2026-06-29 B2면

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신한금융그룹이 롯데손해보험 인수를 추진한다. KB금융지주 등 경쟁사에 비해 손해보험 경쟁력이 상대적으로 약한 만큼 인수합병(M＆A)을 통해 사업 포트폴리오를 강화하려는 전략이다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융은 롯데손보 최대주주인 JKL파트너스에 인수의향서(LOI)를 제출하고 비공개 협상에 착수했다. 장정훈 최고재무책임자(CFO) 산하에 태스크포스(TF)를 꾸리고, 안진회계법인을 자문사로 선정해 실사를 준비 중인 것으로 알려졌다.신한금융이 롯데손보에 관심을 보이는 이유는 취약한 손해보험 포트폴리오 때문이다. 현재 신한의 손보 계열사는 디지털 손보사인 신한EZ손해보험이 유일하다. 신한EZ손보는 자산 3474억원 규모로 올해 1분기에도 97억원의 순손실을 기록하는 등 출범 이후 적자를 이어가고 있다. 반면 롯데손보는 자산 약 14조원의 업계 7위 손보사로, 신한의 손보 부문의 체급을 단숨에 끌어올릴 수 있다.롯데손보는 수년간 시장에 매물로 나와 있었지만 신한은 1조원 안팎에 형성된 몸값을 과도하다고 보고 인수전에 적극적으로 나서지 않았다. 그러나 최근 투자금 회수가 시급해진 JKL이 가격 조정에 나설 가능성이 커지면서 신한도 본격적인 협상에 나선 것으로 알려졌다.시장에서는 신한금융이 2019년 오렌지라이프를 인수한 뒤 신한생명과 통합해 신한라이프를 출범시킨 성공 경험을 손해보험에서도 재현하려는 것으로 보고 있다. 다만 양측이 가격 차를 좁히지 못할 경우 JKL파트너스는 이르면 오는 9월 공개 매각 절차를 밟을 것으로 전해졌다.