[속보] ‘300만닉스’ 코앞…코스피 6% 급등해 ‘9천피’ 탈환

마이크론 호실적에 SK하이닉스 15% 급등

이미지 확대 코스피, 5% 이상 급등하며 9,000선 탈환 시도 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.6.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 5% 이상 급등하며 9,000선 탈환 시도 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.6.25 연합뉴스

세줄 요약 코스피가 25일 6% 넘게 급등하며 9000선을 재탈환했다. SK하이닉스는 15% 뛰어 298만원을 돌파했고, 삼성전자도 6%대 상승했다. 마이크론의 호실적과 낙관적 가이던스가 반도체주 매수세를 자극하며 지수를 끌어올렸다. 코스피 6% 급등, 9000선 재탈환

SK하이닉스 15% 상승, 신고가 경신

마이크론 호실적에 반도체주 강세

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코스피가 25일 6% 급등하며 재차 ‘9천피’를 탈환했다. SK하이닉스는 15% 오르며 ‘300만닉스’ 고지를 눈 앞에 뒀다.유가증권시장에 따르면 코스피는 이날 오후 2시 30분 전 거래일 대비 549.51포인트(6.49%) 오른 9020.53을 가리키고 있다.2.74% 오른 8703.42로 출발해 장 초반 5%대로 상승폭을 키운 지수는 오전 9시 7분 3초부터 코스피200 선물지수의 변동으로 5분간 매수 사이드카가 발동됐다.이후 상승폭이 잠시 둔화됐으나, 오후 들어 SK하이닉스와 삼성전자가 크게 상승하자 지수도 오르며 9000선을 돌파했다.SK하이닉스는 이날 11.05% 상승 출발해 현재 15%까지 상승폭을 키워 298만원을 돌파하며 장중 신고가를 갈아치웠다. 삼성전자는 6%대 상승해 36만원선에 안착했다.이날 새벽 미국 마이크론 테크놀로지의 회계연도 3분기 실적과 가이던스가 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘으면서 반도체주로 매수세가 몰리면서 SK하이닉스와 삼성전자도 급등하고 있다.앞서 마이크론은 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 345.7% 증가해 시장 예상치를 웃돈 것은 물론, 4분기 실적 전망치(500억 달러 이상) 또한 시장 예상치(435억 800만 달러)를 크게 웃돌 것이라고 밝혔다.마이크론의 이같은 발표는 ‘인공지능(AI) 반도체 고점론’에 짓눌렸던 투자자들을 안도하게 했고, 마이크론 주가는 현재 시외에서 18%까지 급등하고 있다.