우리銀, 서울시 손잡고 청년 자산 형성 돕는 ‘금융멘토’ 된다

세줄 요약
- 우리은행, 서울시와 청년 금융지원 협약 체결
- 서울 영테크 연계해 재무설계·투자 교육 제공
- 서울청년센터와 프로그램 운영, 강사 파견 계획
우리은행은 전날 서울 중구 한국프레스센터에서 서울시와 업무협약(MO U)을 맺고 청년 경제·금융 역량 강화를 위한 금융지원을 실시한다고 24일 밝혔다.
이번 협약은 서울시 대표 청년 자산형성 지원사업인 ‘서울 영테크’와 연계해 추진됐다.
서울 영테크는 ▲재무설계 ▲소비관리 ▲투자 ▲노후준비 등 다양한 경제⸱금융 교육과 재무상담을 제공하는 프로그램으로, 서울에 거주하는 만 19~39세 청년이면 누구나 참여할 수 있다. 우리은행은 다음 달부터 서울청년센터와 연계한 금융교육 프로그램을 기획·운영하고, 금융소비자보호 분야 전문인력을 현장 강사로 파견할 계획이다.
윤영희 서울시의원 발의, ‘청소년 스마트기기 지도 지원 조례’ 본회의 통과
서울시의회 윤영희 의원(국민의힘)이 대표 발의한 ‘서울시교육청 학생의 스마트기기 사용·소지 등 지도에 관한 지원 조례안’이 24일 서울시의회 제336회 정례회 본회의를 통과했다. 최근 청소년의 스마트폰 이용 시간 급증으로 디지털 과의존 문제가 심각해진 가운데, 딥페이크 등 디지털 성범죄 노출 위험까지 가중되고 있습니다. 이에 따라 학교 현장에서는 학생의 학습권 보호와 교원의 정당한 교육활동 보장을 위한 실효성 있는 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기되어 왔다. 이번 조례안은 스마트기기 사용을 직접적으로 제한·강제하기보다는 ‘초·중등교육법’ 시행 흐름에 발맞춰 학교 현장의 지도 과정을 행정적·재정적으로 지원하는 보완적 성격을 띠고 있다. 또한 조례 통과로 일선 학교가 겪어온 인력 부족과 시설 운영의 애로사항이 크게 해소될 전망이다. 특히 교육청 차원의 실질적인 지원 근거가 마련됨에 따라, 현장에서 보다 체계적인 스마트기기 지도 환경이 조성될 것으로 기대된다. 조례의 주요 내용은 교육감이 교내 스마트기기 지도 지원을 위한 책무를 다하도록 규정하고, 이를 위해 매년 종합적인 지원 계획을 수립·시행하는 것을 골자로 한다. 특히 학교 현장의 혼선을 방지하고 학칙
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윤석인 우리은행 소비자보호부 차장은 “청년들이 올바른 금융 습관을 형성하고 체계적으로 자산을 관리할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
2026-06-25 B2면
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