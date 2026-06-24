“삼전닉스, 샀다면 절대 팔지 말라”…버핏 제자 ‘뼈저린 후회’

‘1조 8000억’ 자산 운용 모니시 파브라이

“삼성전자·SK하이닉스, 영원히 보유했어야”

“메모리 반도체 산업 탄탄…진입 장벽 높아”

이미지 확대 가치투자의 대가 모니시 파브라이가 한국 반도체 기업의 가치를 진단하고, 개인 투자자가 지켜야 할 가치투자 원칙과 조언을 건네고 있다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가치투자의 대가 모니시 파브라이가 한국 반도체 기업의 가치를 진단하고, 개인 투자자가 지켜야 할 가치투자 원칙과 조언을 건네고 있다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처

이미지 확대 가치투자의 대가 모니시 파브라이가 한국 반도체 기업의 가치를 진단하고, 개인 투자자가 지켜야 할 가치투자 원칙과 조언을 건네고 있다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가치투자의 대가 모니시 파브라이가 한국 반도체 기업의 가치를 진단하고, 개인 투자자가 지켜야 할 가치투자 원칙과 조언을 건네고 있다. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처

이미지 확대 삼성전자가 9% 상승한 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 267.18포인트(p)(3.26%) 상승한 8471.02, 코스닥은 전일 대비 17.79포인트(p)(2.00%) 상승한 909.31로 마감했다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 2.7원 오른 1541.8원에 오후 거래를 마쳤다. 2026.6.24. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자가 9% 상승한 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 267.18포인트(p)(3.26%) 상승한 8471.02, 코스닥은 전일 대비 17.79포인트(p)(2.00%) 상승한 909.31로 마감했다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 2.7원 오른 1541.8원에 오후 거래를 마쳤다. 2026.6.24. 뉴스1

세줄 요약 워런 버핏의 영향을 받은 가치투자자 모니시 파브라이가 삼성전자와 SK하이닉스를 메모리 반도체의 ‘곡괭이’로 비유하며 강한 투자 매력을 강조했다. 그는 과거 매도한 것을 후회하며, 이미 샀다면 절대 팔지 말라고 했다. 삼성전자·SK하이닉스 독점 가치 재평가

파브라이, 보유 중이면 매도 금지 조언

인구 감소·무역장벽은 한국 증시 변수

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세계적인 자산가이자 가치투자자 모니시 파브라이가 삼성전자와 SK하이닉스의 독점적 가치가 높다며 투자 가치를 높게 평가했다.지난 22일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’는 ‘워런 버핏과 7억짜리 점심 먹으며 얻은 보물 1가지’라는 제목으로 ‘파브라이 인베스트먼트 펀드’ 대표인 파브라이와 진행한 인터뷰 영상을 공개했다.워런 버핏의 가치투자 철학에 영향을 받아 14억 달러(약 1조 8000억원)의 자산을 운용하는 파브라이는 한국 반도체 기업의 독점적 지위와 미래 가치에 대해 강한 확신을 드러내며 “메모리 반도체 산업은 매우 탄탄한 비즈니스”라고 강조했다.과거 삼성전자와 SK하이닉스에 투자했었다고 밝힌 그는 “영원히 보유했어야 할 기업들이었는데, 정말 아쉽게도 내 원칙을 어기고 매도해버렸다”며 “뼈저린 실수”였다고 후회했다.이어 “반도체 골드러시에서 가장 확실한 ‘곡괭이’를 공급하는 이들 기업을 이미 보유하고 있다면 절대 팔지 마라”고 조언했다.파브라이가 두 기업을 이토록 높게 평가하는 이유는 메모리 반도체 산업의 강력한 진입 장벽 때문이다. 그는 “과거 메모리 시장은 치열한 치킨게임 구조였지만 현재는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 강력한 ‘빅3’ 체제로 재편됐다”며 “새로운 경쟁자가 이 시장에 진입하려면 수많은 특허 장벽, 핵심 엔지니어 확보, 복잡한 미세 공정 팹 건설 등에 최소 10년에서 20년이 걸려 사실상 제4의 플레이어 등장은 불가능에 가깝다”고 분석했다.그는 “이미 삼성전자와 SK하이닉스를 샀다면 절대 팔지 말라”고 재차 강조하며 “호황기는 이제 막 시작됐다”고 평가했다.다만 한국의 인구 감소 문제가 코스피에 거대한 역풍으로 작용할 수 있다며 “장기적인 인구 감소는 국가 총생산(GDP) 성장률을 떨어뜨리고, 이는 결국 증시에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다”고 경고했다.그러면서 “한국이나 일본처럼 인구가 감소하는 국가가 GDP를 어느 정도 성장시킬 수 있는 유일한 방법은 수출 강국이 되는 것뿐”이라며 “한국은 실제로 수출 강국이지만, 관세 같은 무역 장벽과 인구 감소로 인한 인건비 상승이 주요 도전 과제”라고 짚었다.파브라이는 자신의 투자 철학도 전했다. 그는 “주식을 매수할 때 주식을 가격표가 아닌 ‘기업의 일부’로 생각하고 ‘회사를 통째로 인수한다’는 마음으로 접근한다”며 “평생 보유할 수 있는 투자처를 찾는다”고 밝혔다.또한 투자자가 돈을 잃는 가장 큰 원인을 ‘레버리지’로 꼽으며 “기업도 부채가 많이 없고 개인도 빚을 최소화해서 주식을 사는 것이 중요하다”고 강조했다.파브라이는 지난 2007년 워런 버핏과의 자선 점심 식사를 65만 달러(당시 기준 약 7억원)에 낙찰받았던 일화도 언급했다. 그는 “버핏은 낙찰자가 최고의 가치를 얻었다고 느끼게 만드는 전무후무한 스승이었다”며 “당시 인연은 고(故) 찰리 멍거 부회장과의 깊은 개인적 친분으로까지 이어졌다”고 회상했다.또한 투자 계좌를 지키는 핵심 3대 원칙으로 무차입 경영 기업 선택, 기업 경쟁 우위의 지속성 파악, 경영진의 윤리성과 지배구조 확인을 제시했다.그는 “대다수의 투자자는 비트코인이나 AI, 스페이스X처럼 대중의 사랑을 받는 ‘빛나는 물건’에 매달리다 돈을 잃는다”면서 “철저히 소외되고 모두가 싫어하는 시장에서 리스크가 없는 이례적인 기회를 찾는 것이 가치투자의 본질”이라고 전했다.한편 24일 삼성전자는 SK하이닉스에 시가총액 1위 타이틀을 내준 지 이틀 만에 왕좌를 탈환했다.이날 삼성전자는 전일 대비 9.84% 오른 34만 500원에 마감하며 전날 하락폭(12.31%)을 상당 부분 회복했다. 반면 전날 12.47% 폭락했던 SK하이닉스는 이날 0.98% 소폭 상승하는 데 그쳤다.이날 종가 기준 삼성전자 일반주 시가총액은 1990조 6578억원으로 SK하이닉스(1838조 7721억원)를 추월했다. 이날 5.43% 상승한 우선주까지 포함하면 삼성전자의 시총은 2161조 9640억원에 달한다.대형주의 선전에 힘입어 코스피지수도 하루 만에 8400선을 회복했다. 전날 9000에서 8200선까지 수직 낙하했지만, 이날 등락을 반복한 끝에 3.26% 오른 8471.02에 마감했다.모건스탠리는 전날 급락장과 관련해 “추세적 하락(breakdown)보다는 일시적 숨 고르기(breather)”라고 평가했다.