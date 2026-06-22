반도체 힘입은 SK하이닉스… 나스닥행 기대도 투심 키웠다

코스피 왕좌 오른 SK하이닉스

이미지 확대 SK하이닉스가 삼성전자(보통주 기준)를 제치고 코스피 시가총액 1위에 오른 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 SK하이닉스 종가가 표시되고 있다. 이날 SK하이닉스는 전 거래일보다 5.61% 오른 291만 9000원에 마감하며 종가 기준 시가총액에서 삼성전자를 13조 7187억원 앞섰다. 삼성전자가 코스피 시총 1위 자리를 내준 것은 25년 7개월 만이다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스가 삼성전자(보통주 기준)를 제치고 코스피 시가총액 1위에 오른 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 SK하이닉스 종가가 표시되고 있다. 이날 SK하이닉스는 전 거래일보다 5.61% 오른 291만 9000원에 마감하며 종가 기준 시가총액에서 삼성전자를 13조 7187억원 앞섰다. 삼성전자가 코스피 시총 1위 자리를 내준 것은 25년 7개월 만이다.

홍윤기 기자

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세줄 요약 SK하이닉스가 AI 붐에 따른 HBM 수요 급증과 반도체 쏠림 수혜를 온전히 받으며 삼성전자를 제치고 코스피 시총 1위에 올랐다. 나스닥 ADR 상장 기대도 투심을 키웠고, 시장은 이를 AI 메모리 기업 재평가 신호로 보고 있다. AI 붐 속 HBM 수요 급증, 반도체 쏠림 심화

메모리 집중 SK하이닉스, 호황 수혜 온전 반영

나스닥 ADR 상장 기대, 투자심리 추가 자극

2026-06-23 3면

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SK하이닉스가 25년 7개월 만에 삼성전자를 제치고 코스피 ‘왕좌’에 오른 배경은 크게 두 가지로 압축된다. 인공지능(AI) 붐에 따른 글로벌 주식시장 전반의 ‘반도체 쏠림’ 심화가 가장 큰 이유다. 여기에 SK하이닉스의 미국주식 예탁증서(ADR) 상장이 조만간 이뤄질 것이란 시장의 기대감도 작용했다.22일 금융투자업계에 따르면 국내 증시 ‘투톱’인 두 회사의 시총 역전 원인은 사업 구조의 차이가 꼽힌다. 메모리 중심 회사인 SK하이닉스의 경우 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 집중도가 높은 반면 삼성전자는 반도체 외에도 스마트폰, 가전﻿ 등 방대한 포트폴리오를 지닌 탓에 최근 반도체 호황의 수혜가 SK하이닉스에 비해 상대적으로 분산됐다는 평가다.생성형 AI 확산 이후 엔비디아 등 글로벌 AI 반도체 생태계에서 HBM은 그래픽처리장치(GPU)와 함께 핵심 부품으로 자리 잡으며 수요가 급증했다. 관세청에 따르면 6월 1~20일 반도체 수출액이 전년 동기 대비 188.4% 증가하기도 했다. 이에 국내 증시의 평가 기준이 ‘종합 전자기업’에서 ‘AI 메모리 기업’으로 옮겨 가고 있음을 보여 주는 장면이라는 시장 분석도 나온다.다만 이번 시총 역전이 굳어질지는 더 지켜봐야 한다는 전망도 있다. 이재만 하나증권 연구원은 ﻿시총 역전을 두고 “강세장에서 발생할 수 있는 단기 과열 시그널 중 하나”라며 “2분기 이익 규모와 증가율 전망치 기준으로는 삼성전자가 SK하이닉스보다 크고 높아 향후 코스피의 추가 상승을 위해서는 삼성전자의 주가 상승 속도가 보다 빨라야 한다”고 말했다.ADR 상장 기대도 SK하이닉스에 호재로 작용했다. 산업계에 따르면 SK하이닉스는 미국 나스닥 시장 ADR 상장을 추진 중이다. 지난 3월 미국 ADR 상장을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고 주관사단 선정까지 마쳤다. 최태원 SK그룹 회장은 같은 시기 미국 엔비디아 ‘GTC 2026’ 현장에서 “상장을 검토하고 있다”며 “한국 주주들뿐 아니라 미국·글로벌 주주들에게 노출될 수 있어 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것”이라고 밝혔다. ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권으로, 글로벌 투자자 접근성을 확대하는 수단으로 활용된다.증권가에서는 ADR 상장 절차가 막바지에 접어들었다는 관측도 나온다. 김선우 메리츠증권 애널리스트는 지난 10일 보고서에서 “SK하이닉스 ADR은 6월 SEC의 승인을 거친 뒤 오는 8월 상장이 가능할 것으로 전망된다”며 “상장이 이뤄지면 글로벌 펀드 편입 수요가 늘면서 주가 재평가가 가능할 것”이라고 분석했다. 다만 SK하이닉스는 상장 시점과 조달 규모는 아직 확정되지 않았다는 입장이다.