KB금융, 빅데이터로 소상공인 상권 분석 지원

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16일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 진행된 ‘빅데이터 기반 소상공인 경쟁력 강화를 위한 업무협약식’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김명국 SKT Industrial AI 담당, 최항도 서울신용보증재단 이사장, 박형주 KB국민은행 AI·DT추진본부장, 이상열 KB국민카드 AI데이터사업그룹 전무.
KB금융 제공
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KB금융지주가 금융·통신·상권 데이터를 활용해 소상공인 상권 분석 지원에 나선다.
KB국민은행과 KB국민카드는 지난 16일 서울 여의도 국민은행 신관에서 서울신용보증재단, SK텔레콤과 ‘빅데이터 기반 소상공인 경쟁력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.
이번 협약은 KB금융의 금융 데이터에 통신·상권 데이터를 연계해 지역 상권과 소상공인 경영 환경을 입체적으로 살피기 위해 추진됐다. 참여 기관들은 보유 데이터와 분석 역량을 결합한 협력 체계를 구축하고, 공공기관과 지자체를 대상으로 맞춤형 상권 분석과 정책 효과 분석을 제공하는 사업을 확대하기로 했다.
이병윤 서울시의회 교통위원장, ‘어르신 교통비 지원 조례안’ 상임위 통과
서울시의회 교통위원회 이병윤 위원장(국민의힘·동대문1)이 대표발의한 ‘서울시 어르신 교통비 지원 조례안’이 지난 15일 제336회 정례회 제1차 교통위원회 심의에서 원안 가결됐다. 이번 조례 제정은 서울시에 거주하는 70세 이상 어르신을 대상으로 한 버스 교통비 지원의 법적 근거를 마련했다는 점에서 제도적 의의가 크다는 평가다. 현행 ‘노인복지법’ 등에 따라 65세 이상 연령층은 지하철 무임승차 혜택을 제공받고 있으나, 시내버스나 마을버스의 경우 별도의 법적 근거와 지원 제도가 없어 교통비 보조가 불가능한 실정이었다. 이에 따라 버스 이용률이 높은 어르신들을 위한 제도 개선 요구가 지속적으로 제기되어 왔다. 이 위원장은 동 조례안을 통해 서울시에 주민등록을 둔 70세 이상 어르신을 대상으로 하고 시장의 책무, 지원 계획 수립 등의 내용을 담아 조례안을 대표발의했다. 그는 조례안 발의 이유에 대해 “지하철과 함께 대표적인 대중교통 수단인 버스를 이용하는 어르신들의 이동권과 교통복지 향상 도모가 가장 큰 이유”라고 밝히며 “지원 대상을 70세로 정한 것은 사회적으로 노인 기준 연령을 65세에서 70세로 상향하자는 논의가 진행되고 있고 본 제도를 기시행하는 대
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KB금융은 최근 ‘KB상권활성화지수’를 통해 지역 상권의 경쟁력과 성장 가능성을 진단하고 있다. 이날 협약식에서도 서울시 내 특정 상권의 유동인구, 소비, 개·폐업 현황, 현금 흐름 등을 종합한 분석 결과가 공유됐다.
2026-06-18 B3면
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