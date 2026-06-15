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증권가는 ‘만피’ 간다는데 ‘19%’ 청년 적금 흥행할까

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-06-15 17:44
수정 2026-06-15 17:44
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22일~새달 3일까지 2주간 접수
첫 주 출생연도 기준 5부제 신청
만기 3년 등 부담 가입 두고 고민

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청년미래적금 가입 일정. 금융위원회 제공
청년미래적금 가입 일정. 금융위원회 제공


인천에 있는 중소기업에 다니는 김모(27)씨는 달마다 50~60만원씩 상장지수펀드(ETF) 적립식 투자를 하고 있다. 현재 수익률은 36%가량. “증권사들은 코스피가 1만까지 간다는데 주식을 안 하고 적금에 들면 돈을 썩히는 것 아니겠나”라고 그는 말했다.

최대 연 19.4%의 금리 효과를 내는 청년미래적금 출시가 일주일 앞으로 다가왔으나 증시 호황에 이런 고민을 하는 청년들이 늘어나는 추세다.

금융위원회는 오는 22일부터 다음달 3일까지 2주간 청년미래적금 신청 접수를 받는다고 15일 밝혔다. 가입 첫 주인 22일부터 26일까지는 출생연도를 기준으로 5부제에 따라 신청해야 하고, 이후에는 출생연도와 관계없이 전부 신청이 가능하다. 주요 시중은행, 인터넷전문은행과 우정사업본부 애플리케이션에서 신청이 가능하다.

은행 금리(최대 연 7~8%)에 정부 기여금까지 더하면 일반형은 최대 연 14.4%, 우대형은 최대 19.4% 단리 적금에 가입한 것과 비슷한 효과를 낸다. 투자 상품 외에도 원금 보장이 가능한 상품 지원이 필요하다는 게 금융당국 입장이다.

정부는 320만명의 청년을 지원할 수 있도록 예산을 편성해둔 상태다. 선착순 접수가 아니지만 기여금 한도가 소진되면 소득이 낮은 순으로 가입자를 선정할 예정이다. 다만 한도 소진 가능성은 높지 않다는 게 금융권의 관측이다.

문제는 청년층의 투자 성향이 달라졌다는 점이다. 주식 투자에 익숙한 20~30대 사이에서는 연 10% 안팎의 수익도 더 이상 높은 수익으로 받아들여지지 않는 분위기다. 여기에 만기 3년이라는 점도 부담으로 꼽힌다. 취업과 결혼, 내 집 마련 등 목돈이 필요한 시기에 자금을 장기간 묶어 둬야 하기 때문이다.

실제 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행 정기적금 잔액은 지난해 2월부터 11개월 연속 증가세를 보였으나, 올해 1~3월엔 석 달 연속 감소해 이 기간 2294억원 줄었다. 1월 코스피가 5000선을 넘은 것을 시작으로 역대 최고치를 연이어 경신하며 증시로의 머니무브가 영향을 준 것으로 보인다. 중동 전쟁 여파로 변동성이 커진 4월(+4095억원)과 지난달(+852억원) 적금 잔액은 증가로 전환한 상태다.

다른 관계자는 “앞서 정부가 바뀔 때마다 청년희망적금, 청년도약계좌 등 비슷한 정책 상품이 나왔지만 중도 해지도 적지 않았다. 출시 시점에만 반짝할 가능성이 있다”고 했다. 실제 과거 출시된 청년 자산 증식을 위한 정책 상품의 예산이 남아돌아 수요예측에 실패했단 지적이 나온 바 있다.
황인주 기자
세줄 요약
  • 청년미래적금, 최대 연 19.4% 효과 기대
  • 증시 호황 속 청년층 투자 선호 확대
  • 3년 만기·중도해지 우려로 흥행 변수
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