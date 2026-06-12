배달 주문도 은행 앱에서…BNK경남은행, 공공배달앱 먹깨비와 맞손

모바일뱅킹으로 주문·결제 한 번에

첫 주문 할인 등 다양한 혜택 제공

이미지 확대 BNK경남은행이 모바일뱅킹앱 ‘먹깨비 배달주문 서비스’ 오픈 안내문. 2026.6.12. BNK경남은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 BNK경남은행이 모바일뱅킹앱 ‘먹깨비 배달주문 서비스’ 오픈 안내문. 2026.6.12. BNK경남은행 제공

세줄 요약 BNK경남은행이 공공배달앱 먹깨비와 협약해 모바일뱅킹앱 안에 배달주문 서비스를 열었다. 이용자는 생활 혜택 코너에서 음식점을 검색해 주문과 결제를 한 번에 할 수 있다. 낮은 수수료와 각종 할인으로 소상공인과 소비자 모두를 돕는 것이 목표다. 모바일뱅킹 내 먹깨비 배달주문 서비스 오픈

낮은 수수료로 소상공인 부담 완화 기대

첫 주문 할인·페이백 등 고객 혜택 확대

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BNK경남은행이 공공배달앱 운영사 먹깨비와 손잡고 모바일뱅킹을 통한 배달주문 서비스를 선보이며 지역 소상공인 지원과 소비자 혜택 확대에 나섰다.BNK경남은행은 먹깨비와 협약을 맺고 모바일뱅킹앱(애플리케이션) 안에 ‘먹깨비 배달주문 서비스’를 오픈했다고 12일 밝혔다.이번 서비스는 민간 배달앱보다 낮은 수수료 구조를 갖춘 공공 배달앱을 모바일뱅킹 플랫폼과 연계해 지역 소상공인의 부담을 줄이고 소비자에게 다양한 할인 혜택을 제공하고자 마련했다.이용자는 BNK경남은행 모바일뱅킹앱 생활 혜택 코너에서 ‘먹깨비 배달 주문하기’를 선택한 뒤 원하는 음식점을 검색해 주문과 결제를 한 번에 진행할 수 있다.먹깨비는 경남도가 선정한 공공배달앱 운영사로, 시중 배달앱보다 낮은 1.5~2% 수준의 중개수수료를 적용하고 있다. 입점 수수료와 광고료, 월 사용료도 받지 않아 소상공인의 비용 부담을 크게 줄일 수 있다는 장점이 있다.소비자는 지역사랑상품권과 온누리상품권을 활용해 결제할 수 있고 제로페이와 각종 할인 쿠폰, 프로모션 혜택도 이용할 수 있다.BNK경남은행은 서비스 오픈을 기념해 모바일뱅킹앱을 통한 먹깨비 첫 주문 고객에게 할인 혜택을 제공하고 있다. 향후 포인트 환급(페이백) 등 다양한 이벤트도 진행할 계획이다.지역 소상공인을 위한 지원사업도 함께 운영한다.BNK경남은행은 현재 ‘먹깨비 소상공인 입점 서비스’를 통해 신규 가맹점에 3만원 상당 상품권과 일회용 앞치마, 젓가락 등이 담긴 웰컴키트 패키지를 제공하고 있다.먹깨비와 땡겨요는 지난해 9월 경남도가 주관한 공공배달앱 운영사로 선정됐다. 같은 해 12월에는 BNK경남은행, 김해시와 공공 배달앱 활성화를 위한 업무협약을 체결한 바 있다.BNK경남은행은 이번 서비스가 지역 소비를 촉진하고 소상공인의 수익성 개선에도 도움이 될 것으로 기대한다.이주형 BNK경남은행 AI·디지털그룹 부행장은 “먹깨비 배달주문 서비스가 지역 소상공인들의 안정적인 매출 기반 마련에 도움이 되고 고객들에게도 다양한 혜택을 제공하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역경제 활성화와 생활 편의 증진을 위한 다양한 제휴 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.