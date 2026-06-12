종전 기대감에 코스피 불기둥…5거래일 만에 8300선 회복

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

종전 기대감에 코스피 불기둥…5거래일 만에 8300선 회복

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-06-12 09:32
수정 2026-06-12 09:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 중동 종전 기대감에 코스피 7%대 급등
  • 장중 8373선 회복, 8300선 5거래일 만
  • 코스닥 상승·환율 하락, 위험선호 확대
이미지 확대
12일 코스피는 중동 전쟁 종전 기대감에 힘입어 다시 한번 ‘8000피’를 넘어섰다. 지수는 전장 대비 499.90포인트(6.44%) 오른 8263.85로 출발, 현재 6∼7%의 급등세를 이어가고 있다. 사진은 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸. 연합뉴스
12일 코스피는 중동 전쟁 종전 기대감에 힘입어 다시 한번 ‘8000피’를 넘어섰다. 지수는 전장 대비 499.90포인트(6.44%) 오른 8263.85로 출발, 현재 6∼7%의 급등세를 이어가고 있다. 사진은 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸. 연합뉴스


코스피가 중동 전쟁 종전 기대감에 힘입어 7%대 급등하며 5거래일 만에 장중 8300선을 회복했다.

한국거래소에 따르면 12일 9시 15분쯤 코스피는 전날보다 609.16포인트(7.85%) 오른 8373.11을 기록했다.

코스피가 8000선을 되찾은 것은 지난 9일 이후 3거래일 만이며, 장중 8300선에 거래된 것은 지난 5일 이후 5거래일 만이다. 지수는 전장 대비 499.90포인트(6.44%) 오른 8263.85로 출발했다. 중동 전쟁 종전 기대감과 간밤 뉴욕증시 상승세가 지수를 끌어올린 것으로 보인다.

9시 6분 2초쯤에는 코스피200 선물지수가 전일 종가보다 95.95포인트(7.76%) 상승한 1332.00을 기록하며 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

코스닥 지수는 전날보다 30.12포인트(3.02%) 오른 1027.05에 개장해 ‘천스닥’을 탈환했다.



서울외환시장에서 원·달러 환율은 10.9원 내린 1518.0원에 개장했다.
황인주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 장중 8300선을 회복한 것은 며칠 만인가?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로