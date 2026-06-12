[속보] 코스피 급등에 매수 사이드카 발동

이미지 확대 12일 코스피는 중동 전쟁 종전 기대감에 힘입어 다시 한번 ‘8천피’(코스피 8,000포인트)를 넘어섰다. 지수는 전장 대비 499.90포인트(6.44%) 오른 8,263.85로 8천피를 되찾으며 출발, 현재 6∼7%의 급등세를 이어가고 있다. 사진은 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸. 2026.6.12 닫기 이미지 확대 보기 12일 코스피는 중동 전쟁 종전 기대감에 힘입어 다시 한번 ‘8천피’(코스피 8,000포인트)를 넘어섰다. 지수는 전장 대비 499.90포인트(6.44%) 오른 8,263.85로 8천피를 되찾으며 출발, 현재 6∼7%의 급등세를 이어가고 있다. 사진은 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸. 2026.6.12

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코스피 지수가 12일 장 초반 급등세를 보이는 가운데, 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다.한국거래소는 이날 오전 9시 6분 2초쯤 유가증권시장에 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 발동됐다고 공시했다.발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 95.95포인트(7.76%) 상승한 1332.00이다.코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.