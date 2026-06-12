[속보] 코스피 급등에 매수 사이드카 발동

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12일 코스피는 중동 전쟁 종전 기대감에 힘입어 다시 한번 ‘8천피’(코스피 8,000포인트)를 넘어섰다. 지수는 전장 대비 499.90포인트(6.44%) 오른 8,263.85로 8천피를 되찾으며 출발, 현재 6∼7%의 급등세를 이어가고 있다. 사진은 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸. 2026.6.12
코스피 지수가 12일 장 초반 급등세를 보이는 가운데, 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다.
한국거래소는 이날 오전 9시 6분 2초쯤 유가증권시장에 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 발동됐다고 공시했다.
발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 95.95포인트(7.76%) 상승한 1332.00이다.
코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.
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