친구 마음 읽는 연습… 생명존중 사명감도 함께 자랐다

삼성생명 ‘라이키 프로그램’

이미지 확대 서울위례별초 5학년 학생들이 지난 2일 서울 송파구 교내 공예실에서 또래 생명지킴이 ‘라이키’ 전문 강사의 안내에 따라 마음보호훈련 수업을 준비하고 있다.

삼성생명 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울위례별초 5학년 학생들이 지난 2일 서울 송파구 교내 공예실에서 또래 생명지킴이 ‘라이키’ 전문 강사의 안내에 따라 마음보호훈련 수업을 준비하고 있다.

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이미지 확대 마음보호훈련을 마친 라이키 학생들이 유수정 서울위례별초 교장에게 임명장을 받은 뒤 손가락으로 라이키의 ‘L’을 만들어 보이고 있다.

삼성생명 제공 닫기 이미지 확대 보기 마음보호훈련을 마친 라이키 학생들이 유수정 서울위례별초 교장에게 임명장을 받은 뒤 손가락으로 라이키의 ‘L’을 만들어 보이고 있다.

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세줄 요약 서울위례별초 학생들이 또래의 감정 변화를 살피고 도움을 청하는 법을 익히는 라이키 수업을 연습했다. 삼성금융네트웍스와 교육부, 생명의전화가 운영하는 이 프로그램은 친구의 작은 신호를 놓치지 않고 교사나 상담 등 어른에게 연결하는 생명존중 교육이다. 또래 마음 변화 살피는 라이키 수업 연습

작은 신호 놓치지 않고 어른 도움 연결

참여 학교 342개교서 500개교로 확대

2026-06-11 B4면

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“친구들이 집중을 안 하면 어떡할까요?” “질문을 받았는데 답을 잘 모르겠으면 어떡하죠?”지난 2일 오전 9시 30분 서울 송파구 서울위례별초 3층 공예실과 실과실. 정규 수업 대신 낯선 예행연습이 한창이었다. 흰색 티셔츠를 맞춰 입은 5학년 학생 24명이 긴 책상 앞에 둘러앉아 태블릿 화면을 넘기며 손글씨로 쓴 대본을 조용히 읽었다. 학생들 티셔츠 가운데에는 파란 글씨로 ‘Life Key’가 적혀 있었다.“안녕하세요. 오늘 라이키 프로그램 진행을 맡게 된 라이키입니다.”이날 모인 학생들은 각 반 친구들의 추천과 투표로 뽑힌 ‘라이키’다. 라이키는 삼성금융네트웍스가 교육부, 생명의전화와 함께 운영하는 청소년 생명존중 사업의 학교 예방 프로그램으로, 친구의 마음 변화를 알아차리고 교사나 상담 등 어른의 도움으로 연결해 주는 또래 생명지킴이다.지난해 하루 체험 형식으로 프로그램을 운영했던 위례별초는 올해 5학년 각 반에서 라이키를 선발해 학생들이 직접 수업을 진행하는 방식으로 활동을 넓혔다. 지난해 342개교 1만 8000여명이 참여한 라이키 프로젝트는 올해 500개교 2만 3000여명 규모로 커졌다.라이키로 선정된 아이들은 “나를 뽑아 줄 줄 몰랐다”며 신기해했다. 5학년 7반 박가윤양은 “마음보호훈련은 힘들 때 우리 마음을 도와줄 수 있게 미리 훈련하는 것이라 중요하다”고 말했다. 8반 임나연양은 “다른 친구들을 도와주는 게 특별해 보여 해 보고 싶었다”며 “바로 다가가는 게 쉽지는 않지만 힘든 친구에게 공감해 주는 게 내가 할 수 있는 방법인 것 같다”고 했다. 박양은 “평소 활기차던 친구가 축 처져 있으면 먼저 ‘무슨 일 있어?’라고 물어볼 것 같다”고 말했다.아이들이 이날 연습한 것도 결국 친구의 변화를 먼저 알아차리는 일이었다. 마음보호훈련은 감정을 표현하는 ‘감정을 말해봐’와 도움 요청 방법을 익히는 ‘도움을 청하자’로 구성됐다. 학생들은 30초 동안 친구를 살핀 뒤 달라진 점을 찾았다. 모자를 쓰거나 안경을 벗은 변화는 금세 알아챘지만, 강사는 “겉으로 드러나는 변화와 달리 표정이 어두워지거나 말수가 줄어드는 건 놓치기 쉽다”고 설명했다. 수업은 친구가 보내는 작은 신호를 알아차리고 혼자 해결하기 어려운 일은 믿을 수 있는 어른에게 도움을 청해야 한다는 내용으로 이어졌다.첫 수업을 앞둔 아이들의 고민도 현실적이었다. 친구들이 떠들거나 예상치 못한 질문이 나오면 어떻게 해야 할지 걱정이 적지 않았다. 이날 연습에는 지난해 라이키로 활동했던 6학년 선배들이 찾아와 후배들에게 실전 팁을 건넸다. 5학년 1반 한승아양이 “친구들이 딴 짓을 하면 어떡할까요?”라고 묻자 6학년 3반 홍나나양은 “수업 시작 전에 ‘감정들?’이라고 말하면 친구들이 ‘말해봐!’라고 답하는 구호를 정해 분위기를 만들어 보라”고 조언했다.수업 말미 유수정 서울위례별초 교장은 학생들에게 한 명씩 파란색 임명장을 건넸다. 학생들은 손가락으로 라이키의 ‘L’을 만들어 보이며 기념사진을 찍었다. 이달 말 학급 수업을 앞둔 아이들은 직접 연습 영상을 올리며 준비를 이어가고 있다.