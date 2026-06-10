“하반기 확 오른대”…은행권 변동형 주담대 몰리는 차주들

고환율에 기준금리 인상 가능성

변동형 주담대, 고정형보다 낮아

상황 보고 갈아타려는 수요 늘어

은행, 쏠림 막으려 점차 금리 올려

보험사 ‘금리 예약’ 상품에도 관심

이미지 확대 서울 시내 한 시중은행의 대출 창구 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 시내 한 시중은행의 대출 창구 모습. 연합뉴스

세줄 요약 기준금리 인상 가능성과 환율·물가 불안으로 변동형 주담대 수요가 급증했다. 5대 은행의 변동형 금리는 고정형보다 낮지만, 우대금리 한도 소진과 대출 중단 사례가 잇따랐다. 차주들은 일단 낮은 금리로 빌린 뒤 갈아타기를 검토한다. 기준금리 인상 우려에 변동형 주담대 쏠림

은행권 우대금리 한도 소진과 금리 인상

차주들, 낮은 금리 선택 뒤 갈아타기 검토

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울에 사는 직장인 김모(43)씨는 집 장만을 위해 최근 주택담보대출을 알아보다가 “다음 주면 금리가 오른다”는 대출 모집인의 설명을 듣고 변동금리를 택했다. 김씨는 “5년간 금리가 고정되는 상품은 금리 앞 자리가 달라 어쩔 수 없었다”면서 “나중에 상황을 보고 갈아탈 생각”이라고 말했다.원달러 환율 급등과 물가 상승 우려로 기준금리 인상 가능성이 커지면서 김씨같은 차주들이 상대적으로 금리가 낮은 변동형 주택담보대출로 몰리고 있다. 주요 은행에서는 변동금리 상품에 적용되던 우대금리 한도가 소진되고 일부 대출문이 닫히는 상황까지 벌어지고 있다.10일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 6개월 변동형 주택담보대출 금리는 연 3.83~6.23% 수준이다. 반면 5년 고정형 상품은 연 4.51~7.50%로 상단이 8%에 육박한다. 금리 인상기에는 앞으로 오를 금리까지 미리 반영되기 때문에 고정형 금리가 더 높게 형성된다.우리은행은 지난달 변동금리 주담대에 0.70%포인트 우대금리를 적용했지만 한 달도 안 돼 한도 1조 5000억원이 모두 소진됐다. 농협은행에서는 6월분 대출모집인 주담대 한도가 바닥났고, 하나은행 일부 모집인들은 “금리가 확 오를 수 있다”며 절판 마케팅에 나선 것으로 알려졌다.은행들은 쏠림현상을 억제하기 위해 금리를 조금씩 올리고 있다. 국민은행은 지난 8일부터 ‘KB스타아파트담보대출’의 주택 구입 자금 용도의 6개월 변동형 우대금리를 0.20% 포인트 축소했다. 우대금리를 줄이면 차주가 부담해야 하는 대출금리는 그만큼 오른다. 농협은행은 지난 1일부터 6개월 변동형 주담대 금리를 0.20% 포인트 인상했다.다만 변동형은 6개월마다 금리가 다시 정해지는 만큼 향후 금리 상승 시 부담이 급격히 커질 수 있다. 은행권 관계자는 “중도상환수수료 부담이 예전보다 낮아지면서 일단 싼 금리로 빌린 뒤 상황을 봐가며 갈아타려는 수요가 늘고 있다”고 말했다.보험사 주담대를 통한 ‘금리 예약’에도 관심이 높아지는 추세다. 은행은 대출 실행일 금리가 적용되지만 일부 보험사 상품은 신청 당시 금리를 한두 달 뒤에도 그대로 적용받을 수 있다. 다만 금리 자체는 은행보다 높은 경우가 많아 ‘오늘 보험사 금리’와 ‘한 달 뒤 은행 금리’ 중 어느 쪽이 유리할지 따져봐야 한다.