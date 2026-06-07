국민성장펀드 9월 추가 출시 전망…이르면 내주 윤곽

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세줄 요약 금융당국이 국민참여형 국민성장펀드의 2차 판매를 준비한다. 1차 물량 6000억원은 출시 닷새 만에 전량 소진됐고, 정부는 예상보다 큰 수요를 확인해 하반기 추가 공급을 결정했다. 금융위는 11일 이후 세부 계획을 내고, 9월쯤 추가 출시를 추진할 전망이다. 국민성장펀드 1차 완판, 2차 판매 준비 착수

금융당국, 11일 이후 세부 계획 발표 전망

9월 추가 출시와 판매 방식 조정 거론

이미지 확대 국민참여성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 ‘국민성장펀드’에 일반 국민도 투자 참여할 수 있도록 만들어진 상품이다. 사진은 지난달 21일 서울 중구 우리은행 본점 로비 스크린에 관련 안내문이 나오는 모습. 2026.5.21. 연힙뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민참여성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 ‘국민성장펀드’에 일반 국민도 투자 참여할 수 있도록 만들어진 상품이다. 사진은 지난달 21일 서울 중구 우리은행 본점 로비 스크린에 관련 안내문이 나오는 모습. 2026.5.21. 연힙뉴스

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금융당국이 국민참여형 국민성장펀드를 이르면 9월쯤 추가 판매하기 위한 준비에 나섰다.7일 금융당국 등에 따르면 금융위원회는 최근 국민참여성장펀드 판매에 참여한 은행·증권사들로부터 추가 공급과 관련한 업계 의견을 수렴하고 있는 것으로 알려졌다.국민참여성장펀드는 출시 첫날 전체 6000억원 규모 판매물량의 87%가 소진됐고 5영업일 만인 지난달 29일 전량 판매됐다. 예상보다 큰 수요가 확인되면서 정부는 하반기 추가 공급을 결정했다.이억원 금융위원장도 지난달 30일 유튜브 채널 삼프로TV 출연 영상에서 “국민참여성장펀드 2차분을 준비해 출시하겠다”고 공식화했다. 이에 따라 금융위는 첫 판매가 종료되는 오는 11일 이후, 2차 판매 관련 계획을 발표할 것으로 보인다. 판매 규모는 추가 소득공제와 재정 추가 투입 등을 고려해 결정될 전망이다.물량과 공급 방식이 정해지면 공모를 거쳐 오는 9월쯤 2차 펀드가 출시될 것으로 보인다.판매 방식도 일부 조정될 가능성이 있다. 1차 판매 당시 은행은 오프라인 물량이 이틀 만에 소진된 반면, 증권사는 점포 접근성이 상대적으로 떨어지면서 오프라인 물량이 닷새간 남았다. 이에 따라 증권사의 온라인 비중을 확대하고, 은행의 오프라인 판매 물량을 늘리는 방안 등이 거론된다.