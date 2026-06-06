[서울데이터랩] 미국 뉴욕증시, 기술주 급락에 일제히 하락 마감…나스닥 4%대 밀려

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩] 미국 뉴욕증시, 기술주 급락에 일제히 하락 마감…나스닥 4%대 밀려

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-06-06 07:24
수정 2026-06-06 07:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
  • 대형 기술주·반도체주 급락에 뉴욕증시 동반 하락
  • 나스닥 4%대 하락, 반도체지수는 10% 넘게 급락
  • 방어주·일부 금융주 상대적 선방, 투자심리 위축
이미지 확대


5일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 대형 기술주와 반도체주 전반의 급락 속에 주요 지수가 일제히 하락 마감했다.

다우존스지수는 전장보다 695.15포인트(-1.35%) 내린 5만866.78에 거래를 마쳤고, S＆P500지수는 200.57포인트(-2.64%) 떨어진 7383.74를 기록했다. 나스닥 종합지수는 1121.53포인트(-4.18%) 급락한 2만5709.43으로 장을 마감했다.

기술주 중심의 낙폭이 특히 두드러졌다. 나스닥100지수는 1450.21포인트(-4.77%) 내린 2만8957.60으로 밀렸고, 필라델피아 반도체지수는 1396.74포인트(-10.26%) 급락한 1만2220.76을 나타냈다. 시장의 불안 심리를 반영하는 VIX 지수는 39.68% 급등한 21.51까지 치솟았다.

종목별로 보면 나스닥 시가총액 상위 기술주 전반이 약세를 보였다. 엔비디아는 6.20% 하락한 205.10달러, 마이크로소프트는 2.66% 내린 416.67달러, 애플은 1.25% 하락한 307.34달러에 마감했다. 아마존은 3.06%, 메타는 5.51%, 테슬라는 6.56% 각각 밀렸다. 알파벳 클래스A와 클래스C도 각각 0.98%, 0.95% 하락했다.

반도체주 전반의 충격은 더 컸다. 브로드컴은 7.92% 하락했고, AMD는 10.86%, 인텔은 11.28% 급락했다. 마이크론 테크놀로지는 13.25%, 암 홀딩스 ADR은 12.84% 떨어졌으며, ASML 홀딩 ADR도 6.59% 내렸다. 반도체 장비주인 램리서치는 9.85%, 어플라이드 머티어리얼즈는 9.71% 하락했다. 뉴욕증시 상위 종목 가운데서도 TSMC ADR이 6.69% 하락했고 오라클은 9.59% 내렸다.

반면 경기방어주와 일부 금융주는 상대적으로 선방했다. 뉴욕증시 상위 종목 중 코카콜라는 3.46%, P＆G는 4.09%, 존슨앤드존슨은 2.02%, 애브비는 1.02% 상승했다. 버크셔 해서웨이 클래스B는 1.98%, 클래스A는 2.11% 올랐고, 비자와 마스터카드도 각각 1.06%, 1.93% 상승 마감했다. 나스닥 상위 종목 중에서는 월마트가 0.97%, 넷플릭스가 0.76% 상승했다.

전통 산업과 금융주도 혼조세를 나타냈다. 다우운송지수는 0.65% 상승하며 주요 지수 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 보였지만, 다우지수 구성 성격의 대형주들 가운데 캐터필러는 3.85%, 골드만삭스는 4.94%, 모간스탠리는 2.90% 하락했다. 엑슨모빌과 셰브론도 각각 1.39%, 0.55% 내렸다.

이날 미국 증시는 장 초반보다 낙폭을 키우며 마감해 투자심리 위축이 뚜렷했다. 특히 반도체와 대형 기술주 중심의 매도세가 지수 전반을 끌어내리면서 성장주 부담이 크게 부각된 하루였다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이날 미국 뉴욕증시 주요 지수의 전반적인 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로