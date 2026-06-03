KB금융 회추위, 차기 회장 후보 12명 압축

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검증 기간 확대… 9월 최종 확정

2026-06-03 B2면

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KB금융지주가 차기 회장 선임 절차를 본격적으로 시작했다. KB금융 회장후보추천위원회(회추위)는 2일 회의를 열고 기존 잠재 후보군(롱리스트)을 내부 6명, 외부 6명 등 총 12명으로 압축했다고 밝혔다.이번 경영승계 절차는 양종희 회장의 임기 만료 약 5개월 전부터 시작됐다. 회추위는 후보 검증의 충실도를 높이기 위해 절차 개시부터 최종 후보 선정까지 기간을 3개월로 확대했다. 앞서 지난달 15일에는 회추위원 간담회를 열고 주주들이 기대하는 회장의 자질과 역량, 경영승계 방향 등에 대한 의견도 수렴했다.회추위는 오는 7월 3일 12명의 후보를 6명으로 압축하는 1차 숏리스트를 확정한다. 이어 8월 27일 후보 인터뷰와 심사를 통해 3명의 2차 숏리스트를 선정할 예정이다. 이후 9월 11일 심층 인터뷰와 평가를 거쳐 투표로 최종 후보 1인을 결정한다.최종 후보는 관련 법령에 따른 자격 검증을 거친 뒤 10월 2일 회추위와 이사회 추천 절차를 밟게 된다. 이후 11월 임시 주주총회에서 차기 회장으로 선임될 예정이다.﻿