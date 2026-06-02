기업은행 연봉 6% 올랐지만…5대 시중은행 ‘80% 수준’

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전년比 6% 오른 9426만원

이미지 확대 서울 중구 IBK기업은행 전경. 기업은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 IBK기업은행 전경. 기업은행 제공

세줄 요약 지난해 IBK기업은행 임직원 1인당 근로소득은 9426만원으로 전년보다 6% 가까이 늘었다. 통상임금 관련 대법원 전원합의체 판결로 연차와 시간외수당이 증가한 영향이다. 그러나 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행 평균 1억1850만원의 79.5% 수준에 그쳐 내부 임금 격차 불만이 이어진다. 기업은행 근로소득 6% 상승, 9426만원 기록

5대 시중은행 평균의 79.5% 수준에 그침

이자이익은 비슷한데 보수 격차 논란 지속

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지난해 IBK기업은행의 임직원 근로소득이 전년 대비 6% 상승했다. 그러나 여전히 주요 시중은행의 80% 수준으로 내부에선 임금 격차와 관련한 불만이 이어진다.2일 은행연합회 경영현황 공개 보고서 공시에 따르면, 지난해 기업은행의 임직원 1인당 근로소득은 9426만원으로 집계됐다. 2024년(8897만원)보다 6% 가까이 늘었다. “임금 인상 및 무기계약직 직원들의 호봉 증가 외 통상임금 관련 대법원 전원합의체 판결에서 새로운 법리가 적용돼 연차 및 시간외수당이 증가했기 때문”이라는 설명이다.다만, KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행과 비교하면 79.5% 수준에 그친다. 지난해 5대 은행 임직원 1인당 근로소득은 평균 1억 1850만원으로, 전년(1억 1547억원)보다 2.6% 증가했다.은행별로 KB국민은행이 1억 2066만원, 하나은행이 1억 2060만원으로 나란히 1억 2000만원을 넘겼고, 우리은행이 1억 1859만원, NH농협은행이 1억 1708억원, 신한은행이 1억 1557만원 등으로 뒤를 이었다.기업은행의 지난해 이자 이익은 7조 2050억원으로, 우리은행(6조 9545억원)보다 많고, NH농협은행(7조 3511억원)과 큰 차이가 없었다는 점에서 임직원이나 임원이 보수 차이가 더욱 두드러진다.