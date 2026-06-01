이찬우 NH농협금융 회장 ‘씨앗 금융’

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전국 지점망과 농촌 네트워크로 중기 마크

“기업의 잠재력 씨앗을 거목으로 경작할 것”

이미지 확대 이찬우 NH농협금융 회장. NH농협금융 제공 닫기 이미지 확대 보기 이찬우 NH농협금융 회장. NH농협금융 제공

세줄 요약 이찬우 NH농협금융 회장은 농부가 씨앗을 키우듯 기업의 성장 과정을 함께하는 ‘경작 금융’을 강조했다. 전국 영업망과 농촌 네트워크로 지역·혁신기업을 찾고, 창원 지원센터와 복합거래 확대, 공동투자 체계로 생산적 금융을 넓히고 있다. 생산적 금융을 씨앗·경작 금융으로 정의

지역·혁신기업 발굴 위한 전국망 활용

복합거래·공동투자로 지원 체계 확대

2026-06-02 9면

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“기업이 가진 잠재력의 씨앗을 거목으로 키워내는 ‘경작 금융’입니다.”이찬우 NH농협금융 회장이 말하는 생산적 금융이다. 농부가 척박한 땅을 일구고 씨앗을 심어 열매를 맺듯, 기술과 아이디어를 가진 기업이 성장할 수 있도록 금융이 긴 호흡으로 함께해야 한다는 의미다.그는 서울신문과의 인터뷰에서 “생산적 금융은 농협금융의 뿌리인 협동조합 정신과도 맞닿아 있다”며 “단순히 돈을 빌려주는 것을 넘어 기업의 성장 과정을 함께하는 것이 중요하다”고 말했다.이를 위해 NH농협금융은 특유의 전국 영업망과 농촌 네트워크를 활용해 지역 기업과 혁신기업 발굴에 힘을 쏟고 있다. 지난 4월에는 경남 창원에 해양·항공·방산 종합지원센터를 열었다. 지역특화산업 202개 업종과 첨단전략산업 269개 업종을 별도로 관리하고 있으며 창업 7년 이내 기업도 생산적 금융 중점 지원 대상으로 분류했다.NH농협금융은 기업금융 방식도 바꾸고 있다. 대출만 제공하는 것이 아니라 외환·보험 등 다양한 금융 서비스를 함께 제공하는 ‘복합거래’를 확대하고 있다. 기업 입장에서는 필요한 서비스를 한 번에 받을 수 있고, 금융사는 특정 거래에 대한 의존도를 줄일 수 있다는 설명이다.그는 “기업금융에서는 속도가 경쟁력”이라며 “계열사 간 정보 공유와 공동투자를 통해 유망 기업을 빠르게 발굴하고 지원하는 체계를 만들고 있다”고 말했다.생산적 금융 확대를 위해서는 전문 인력 확보도 중요하다고 봤다. 이 회장은 “사내 전문가를 육성하고 벤처투자, 사모펀드(PE) 업계와의 인적 교류도 확대할 계획”이라고 밝혔다. NH투자증권은 올해 종합투자계좌(IMA) 사업자로 선정돼 모험 자본도 적극적으로 공급 중이다.