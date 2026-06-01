양종희 KB금융 회장 ‘시너지 금융’

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컨트롤타워 CIB 신설해 실행력 극대화

“보여주기는 자제, 적극적 생산금융 모색”

이미지 확대 양종희 KB금융 회장 닫기 이미지 확대 보기 양종희 KB금융 회장

세줄 요약 양종희 KB금융 회장은 생산적 금융의 핵심으로 계열사 시너지를 꼽았다. 은행·증권·자산운용·보험이 하나의 팀처럼 움직여야 실질 투자 성과가 난다고 봤고, 이를 위해 CIB 컨트롤타워를 세웠다. 또 은행계 증권사의 이중 규제를 완화해야 모험자본 공급이 늘어난다고 지적했다. 계열사 시너지로 생산적 금융 강화 강조

CIB 신설, 보여주기식 투자 자제 특명

이중 규제 완화와 AI 산업 전환 지적

2026-06-02 8면

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“생산적 금융을 하려면 계열사들이 따로 움직여선 안 됩니다. 정보를 공유하고 함께 투자해야 하죠.”양종희 KB금융 회장은 생산적 금융의 핵심으로 ‘시너지’를 꼽았다. 은행·증권·자산운용·보험·캐피탈·인베스트먼트 등 계열사가 따로 움직이는 것이 아니라 하나의 팀처럼 움직여 실질적인 투자 성과를 만들어야 한다는 것이다. 이를 위해 KB금융은 지난해 그룹 차원의 컨트롤타워 역할을 하는 기업투자금융(CIB) 부문을 신설했다.양 회장은 이미 내부에 “쓸데없는 보여주기식은 자제하라”는 특명을 내린 상태다. 아이디어나 구호보다 실제 자금이 기업 현장까지 흘러가게 만드는 체계가 중요하다는 것이다.특히 그는 생산적 금융 확대를 위해서는 규제 개선도 필요하다고 지적했다. 일반 증권사는 순자본비율(NCR) 중심으로 건전성을 관리하지만, KB증권과 같은 은행계 증권사는 그룹 차원의 국제결제은행(BIS) 규제도 동시에 적용받는다. 양 회장은 “은행지주 계열 증권사는 사실상 이중 규제를 받고 있다”며 “이 같은 제약이 완화되면 모험자본 공급을 더욱 확대할 수 있을 것”이라고 말했다.양 회장은 현재 한국 경제가 저성장과 산업 전환, 후발국 추격이라는 ‘삼중 압력’에 직면해 있다고 진단했다. 이어 반도체와 인공지능(AI) 같은 첨단산업뿐 아니라 이를 떠받치는 제조업 기반도 함께 경쟁력을 높여야 한다고 강조했다. 그는 “부동산 대신 산업에 투자한다고 해서 특정 분야에 자금이 과도하게 몰리면 또 다른 위험이 발생할 수 있다”고 설명했다.그는 “화학·철강·금속 등 뿌리산업은 중국의 추격이 거세다”며 “생산과 품질관리, 공급망 전 과정에 AI를 접목해 고부가가치 산업으로 전환하는 것이 경쟁력의 핵심”이라고 말했다.