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코스피 최고치 마감, 급등장 주도한 삼성·LG전자

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-06-01 18:50
수정 2026-06-01 18:50
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1일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 삼성전자·LG전자 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 312.23포인트(3.68%) 오른 8788.38로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 기록했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 10.09% 오른 34만9000원에 거래를 마쳤다. 2026.6.1 홍윤기 기자
1일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 삼성전자·LG전자 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 312.23포인트(3.68%) 오른 8788.38로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 기록했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 10.09% 오른 34만9000원에 거래를 마쳤다. 2026.6.1 홍윤기 기자


1일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 삼성전자·LG전자 주가가 표시되고 있다.

이날 코스피는 전 거래일보다 312.23포인트(3.68%) 오른 8788.38로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 기록했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 10.09% 오른 34만9000원에 거래를 마쳤다.

홍윤기 기자
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