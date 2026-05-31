신현송 “갈 길 명확” 한마디에… 주담대 금리 상단 8% 뚫리나

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한은 새달 금리 인상 기정사실화

연내 두 차례 올릴 가능성에 무게

금융채 금리 2년 반 만에 최고치

한 달 내 주담대 8% 돌파 전망도

이미지 확대 5월 신용대출, 주담대보다 100배 이상 증가 주택담보대출 금리 상단이 연 8%를 넘을 수 있다는 전망이 나오는 가운데 5월 신용대출 증가액이 주담대의 100배를 넘어섰다. 지난 28일 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 신용대출 잔액은 전월 말 대비 2조 6496억원 늘었으나 주담대는 이 기간 250억원 증가하는 수준에 그쳤다. 사진은 31일 서울 시내 한 은행에 걸린 대출 상품 현수막.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5월 신용대출, 주담대보다 100배 이상 증가 주택담보대출 금리 상단이 연 8%를 넘을 수 있다는 전망이 나오는 가운데 5월 신용대출 증가액이 주담대의 100배를 넘어섰다. 지난 28일 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 신용대출 잔액은 전월 말 대비 2조 6496억원 늘었으나 주담대는 이 기간 250억원 증가하는 수준에 그쳤다. 사진은 31일 서울 시내 한 은행에 걸린 대출 상품 현수막.

연합뉴스

세줄 요약 신현송 총재가 “갈 길이 명확하다”고 말하며 기준금리 인상 가능성이 커졌고, 시장에서는 주택담보대출 금리 상단이 2~3주 안에 8%를 넘을 수 있다고 봤다. 금융채 5년물 금리 상승과 환율·부동산 변수도 대출 부담을 키웠다. 신현송 총재 매파 발언, 기준금리 인상 시사

주담대 금리 상단 8%대 진입 가능성 제기

금융채 상승·환율·부동산이 추가 압박

2026-06-01 B2면

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“갈 길이 명확하다”는 신현송 한국은행 총재의 매파적(통화 긴축 선호) 발언으로 ‘영끌족’들에게 비상이 걸렸다. 7월 기준금리 인상이 기정사실화되며 주택담보대출(주담대) 금리 상단이 한 달 안에 연 8%대에 진입할 수 있다는 전망까지 나온다.31일 각 사 홈페이지 고시 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 5년 고정형 주담대 금리는 연 4.27~6.96%으로 나타났다. 최근 주담대 금리 상단은 7% 전후에서 움직이고 있으며, 일부 은행의 경우 금리 하단까지 5%대 중후반으로 오른 상태다.대출금리가 오르는 이유는 은행의 자금 조달 비용이 뛰고 있어서다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(무보증·AAA) 금리는 지난 29일 4.207%를 기록했다. 앞선 28일에는 4.280%까지 올라 2023년 11월 15일(4.323%) 이후 약 2년 반 만에 최고치를 찍었다. 올해 초(3.497%)와 비교하면 0.783% 포인트 오른 수치다. 금융채 5년물 금리는 은행들이 5년 고정형 주담대 금리를 산정할 때 주요 지표로 활용되는 만큼 대출금리 상승 압력으로 직결된다.시장에서는 한은이 연내 두 차례가량 기준금리를 인상할 가능성에 무게를 두고 있다. 은행권 관계자는 “한은이 기준금리 인상을 시사한 만큼 인위적으로 가산금리를 조정하지 않는 이상 2~3주 내 주담대 금리 상단이 8%를 돌파할 가능성도 있다”며 “특히 변동금리 대출은 기준금리 변화가 상대적으로 빠르게 반영되는 만큼 차주들의 부담이 더욱 커질 수 있다”고 말했다.채권시장은 대표적인 선반영 시장으로 실제 금리 인상이나 인하가 이뤄지기 전부터 움직인다. 금융채 금리는 최근 중동 정세 불안과 글로벌 인플레이션 우려 등의 영향으로 상승 흐름을 이어왔는데, 신 총재가 기준금리 인상을 사실상 못 박으며 여기에 기름을 부은 셈이다.반도체 호황, ‘코스피 8000 축포’ 등도 빚을 내서 집을 산 이들에게는 부담으로 작용하는 모습이다. 성장률 전망치가 낮으면 경기 둔화 가능성이 있는 만큼 통화당국도 기준금리를 쉽사리 올릴 수 없지만, 반도체 호황이 이런 부담을 덜어주기 때문이다.환율이 높은 수준을 유지하고 있는 점도 부담이다. 금리를 올리면 원화 가치 하락을 막는 데 도움이 된다. 일부 수도권 집값이 오름세를 보인다는 점도 금리 인상 명분이 된다. 신 총재가 “물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산을 보나, 갈 길이 비교적 명확하다”고 발언한 것도 이런 이유에서다.