우리은행, 종근당에 1조 금융 지원… K바이오 생산적 금융 속도

이미지 확대 정진완(오른쪽) 우리은행장과 김영주(왼쪽) 종근당 대표이사가 26일 서울 중구 우리은행 본점에서 생산적 금융 차원의 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

우리은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 정진완(오른쪽) 우리은행장과 김영주(왼쪽) 종근당 대표이사가 26일 서울 중구 우리은행 본점에서 생산적 금융 차원의 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

우리은행 제공

2026-05-27 B3면

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우리은행이 종근당의 바이오 연구개발(R＆D)과 해외사업 확대를 위해 5년간 최대 1조원 규모의 금융지원 한도를 마련한다. 우리은행은 26일 서울 중구 본점에서 종근당과 첨단 바이오산업 경쟁력 강화를 위한 금융지원 협약을 체결했다. 협약식에는 정진완 우리은행장과 김영주 종근당 대표이사가 참석했다. 종근당은 경기 시흥 배곧지구에 첨단 바이오의약품 복합 R＆D 단지 조성을 추진하고 있다. 우리은행은 신약 개발과 연구·생산 인프라 구축, 수출입·해외사업 금융, 협력업체 상생금융 등을 지원할 계획이다.이번 협약은 종근당의 향후 투자 수요를 고려해 여신 한도를 사전에 설정했다는 점이 특징이다. 이를 통해 자금 집행의 신속성과 예측 가능성을 높인다는 구상이다. 정 행장은 “종근당의 연구개발과 글로벌 도전이 결실로 이어질 수 있도록 금융의 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.