국민성장펀드 출시 첫날 완판 행진…하반기 추가공급 검토

출시 첫날 6000억 중 87% 소진

은행 서민형 판매물량 비중 40%

이미지 확대 국민참여형 국민성장펀드 가입 첫날인 22일 서울 중구 우리은행 본점 영업점에 한도소진으로 인한 판매종료 안내문이 게시돼 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민참여형 국민성장펀드 가입 첫날인 22일 서울 중구 우리은행 본점 영업점에 한도소진으로 인한 판매종료 안내문이 게시돼 있다. 연합뉴스

세줄 요약 국민참여형 국민성장펀드가 출시 첫날 5223억5000만원이 팔리며 공급분의 87.1%가 소진됐다. 소득공제와 정부 손실 보전 구조가 흥행을 이끌었고, 서민형 가입 비중도 높았다. 금융당국은 하반기 추가 물량과 판매 절차 보완을 검토한다. 출시 첫날 5223억5000만원 판매, 87.1% 소진

소득공제·손실보전 구조에 서민 자금까지 유입

당국, 하반기 추가 공급과 절차 보완 검토

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국민참여형 국민성장펀드가 출시 첫날 금융사마다 줄줄이 완판 행진을 기록하며 금융당국의 2차 물량 준비 작업에도 속도가 붙을 전망이다. 특히 소득공제와 정부의 손실 보전 구조에 힘입어 서민 목돈도 빠르게 유입되는 모습이다.24일 금융위원회에 따르면 국민참여형 국민성장펀드는 판매 첫날인 지난 22일 오후 5시까지 약 5223억 5000만원이 판매됐다. 이번 공급분 총 6000억원의 87.1%가 당일에 소진된 것이다.온라인 물량은 신영증권(잔여 2억 3000만원)을 제외한 모든 판매사에서 소진된 상태다. 오프라인 판매에서도 은행 10곳 중 7곳, 증권사 15곳 중 4곳이 완판됐다. 남은 물량은 은행 61억 6000만원, 증권사 714억 9000만원이다. 미래에셋증권의 경우 온라인 물량이 개시 10분 만에 소진됐으며, 당일 자정에 오픈된 사전계좌개설에 2만여명이 몰린 것으로 알려졌다.특히 서민층 자금까지 끌어당기고 있단 점이 두드러진다. 은행권에서 판매된 물량 중 서민형(근로소득 5000만원·종합소득 3800만원 이하) 가입자 비중은 40% 가량으로 추산된다. 일부 은행에서는 서민형 판매 비중이 절반 이상을 기록했다. 금융위는 전체 물량 20%를 서민형 상품으로 우선 배정했으나 실제 수요는 이를 크게 웃돈 것이다.금융권 관계자는 “5년 환매 불가 조건이 있지만 첨단전략산업 성장 기대와 소득공제 혜택, 정부 재정의 일부 손실 우선 부담 등이 투자자 입장에서 매력포인트로 작용한 것으로 보인다”고 설명했다.개인투자자도 반도체·인공지능(AI) 등 첨단전략산업 투자에 참여할 수 있도록 하는 이 상품은 투자금액에 따라 최대 40%의 소득공제 혜택을 받을 수 있다. 정부 재정이 자펀드 손실의 최대 20%를 우선 부담한다.금융당국은 하반기 추가물량 공급 검토에 들어갔다. 금융당국 관계자는 “다음 모집까지 1년을 더 기다려야 한다고 말하기 쉽지 않은 분위기가 됐다. 내년 물량을 당겨오는 방식 등을 고려할 수 있는데 부처 간 협의가 필요하다”고 밝혔다. 추가 공급에는 재정 투입과 세제 혜택이 필요한 만큼 재정경제부와 기획예산처 등이 논의에 참여해야 한다. 기존 계획은 올해를 시작으로 5년간 6000억원씩 국민참여형 펀드를 조성하는 것이다.다만 이번 모집 과정에서 일부 증권사에서만 사전 계좌 개설이 가능했으며, 판매 시간도 회사별로 달라 투자자 접근 기회에 차이가 있었다는 지적도 나온다. 한 가입 희망자는 “온라인 한도가 소진되며 오프라인은 가입이 가능하다는 안내를 받았지만 근무시간이라 가입하지 못했다”고 말했다. 당국 관계자는 “금융사들로부터 의견 수렴을 해 필요한 부분이 있다면 판매절차를 보완할 것”이라고 말했다.