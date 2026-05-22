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은행· 증권사, 오늘부터 ‘국민성장펀드’ 선착순 판매

개인투자자도 반도체·인공지능(AI) 등 첨단전략산업 투자에 참여할 수 있는 ‘국민참여형 국민성장펀드’가 22일부터 다음달 11일까지 10개 은행과 15개 증권사에서 총 6000억원 규모로 선착순 판매된다. 1인당 연간 가입 한도는 1억원이며 투자 금액에 따라 최대 40%의 소득공제 혜택을 받을 수 있다. 사진은 21일 서울 중구 신한은행 본점에서 직원이 국민성장펀드 안내판을 옮기는 모습.

연합뉴스