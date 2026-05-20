금융위, 채무 감면 뒤 ‘금융AS’ 보완 착수[서울신문 보도 그후]

2026-05-20 B3면

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채무 감면 이후 재무상담과 복지 연계 등 사후관리 필요성을 짚은 본지 보도<5월 19일자 29면> 이후 금융당국이 취약차주 재기 지원을 위한 복합지원 체계 보완에 나섰다.금융위원회는 서민·취약계층이 금융·고용·복지 서비스를 더 넓고 촘촘하게 지원받을 수 있도록 상담 전 주기 인프라 개선과 선제적 지원 안내 방안을 검토하겠다고 19일 밝혔다.금융위는 상담 예약 단계에서 ‘복합지원 자가진단’을 실시하고, 상담 과정에서는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 ‘복합지원 길라잡이(가칭)’를 도입하는 방안을 검토 중이다. 상담 결과를 바탕으로 반복 알림이 가능한 공인 알림문자를 보내고, 복합지원 체계와 민간 금융 애플리케이션(앱), 공공부문 플랫폼을 연계해 필요한 지원을 미리 안내하는 방안도 살펴볼 계획이다. 아울러 “현재 복합지원 성과 지표가 연계자 수 등 초기·과정 지표 중심이라는 점을 인식하고 있다”며 “향후 고용·복지기관, 지방자치단체 등과 협업해 복합지원 효과성을 더 잘 보여 줄 수 있는 추가 지표를 발굴하는 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.