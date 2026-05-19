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은행권, 소상공인 800명에 맞춤 컨설팅 2100회 지원

박소연 기자
입력 2026-05-19 00:21
수정 2026-05-19 00:21
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은행권이 함께 진행한 소상공인 맞춤형 컨설팅 사업이 총 800명을 대상으로 2100회 상담을 진행하며 마무리됐다.

은행연합회는 18일 서울 중구 은행회관에서 ‘은행권 공동 소상공인 컨설팅 사업 성과공유회’를 열었다고 밝혔다. 이번 사업은 지난해 12월 발표된 ‘은행권 맞춤형 소상공인 지원방안’의 하나로 추진됐다. 은행권은 창업 준비와 가게 운영, 폐업과 재기까지 사업 과정 전반에 대한 일대일 상담을 지원했다. 참여자 만족도도 높았다. 사업 참여 소상공인을 대상으로 조사한 결과 평균 만족도는 94.3점으로 집계됐다. 조용병 회장은 “은행권이 단순 대출 지원을 넘어 소상공인의 창업과 운영, 재기 과정까지 함께 돕는 역할을 강화하겠다”고 말했다.

박소연 기자
2026-05-19 B3면
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