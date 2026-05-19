우리금융 임종룡, 갈아타기 대출·포용금융 플랫폼 강화

임종룡 우리금융 회장이 정부의 포용금융 강화 기조에 맞춰 중저신용자 금융 안전망 강화에 나섰다.
우리금융은 이달 말 ‘우리 원(WON) 드림 갈아타기 대출’과 그룹 통합 포용금융 플랫폼 ‘36.5°’를 동시에 출시한다고 18일 밝혔다. 임 회장은 지난 15일 자회사 최고경영자(CEO)들을 불러모아 ‘첨단전략산업금융협의회’를 주재하고 이런 계획을 점검했다.
갈아타기 대출은 우리금융 계열 카드·캐피털·저축은행 등에서 대출을 이용해 온 중·저신용자 고객이 낮은 금리의 은행 대출로 갈아탈 수 있도록 설계한 그룹 통합 상품이다.
최고금리는 연 7%, 최장 10년 분할상환 방식으로 운영될 예정이다. 새로운 플랫폼에는 계열사 포용금융 상품을 한 번에 모아 통합 한도를 조회할 수 있도록 한다.
우리금융은 이달 말 ‘우리 원(WON) 드림 갈아타기 대출’과 그룹 통합 포용금융 플랫폼 ‘36.5°’를 동시에 출시한다고 18일 밝혔다. 임 회장은 지난 15일 자회사 최고경영자(CEO)들을 불러모아 ‘첨단전략산업금융협의회’를 주재하고 이런 계획을 점검했다.
갈아타기 대출은 우리금융 계열 카드·캐피털·저축은행 등에서 대출을 이용해 온 중·저신용자 고객이 낮은 금리의 은행 대출로 갈아탈 수 있도록 설계한 그룹 통합 상품이다.
아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”
서울시의회 아이수루 의원(문화체육관광위원회 부위원장)은 13일 서울시의회 본회의장에서 몽골 울란바토르시 항올구의회 대표단(Representative of the Khan-Uul District Citizens’ Representative Khural)과 면담을 갖고, 문화·교육 분야 협력과 지방외교 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다. 특히 몽골의 수도인 울란바토르시 항올(Khan-Uul)구는 면적 503㎢, 약 32만명(2026년 기준)의 인구를 보유한 지역으로 신도시 및 공항 등 산업시설 밀집 지역이자 울란바토르 내에서도 신흥 주거지역으로 빠르게 성장하고 있는 곳이다. 몽골 항올구의회는 이미 서울 강남구·광진구, 부산 해운대구, 경남 함안군, 울산 남구 등 국내 주요 지자체와 자매우호 결연을 맺고 활발한 교류를 이어오고 있는 핵심 파트너다. 이날 방문한 6명의 대표단은 서울시의회의 선진 의정 운영 시스템과 문화·교육 정책, 도시 발전 사례를 직접 살피며 양 도시 간 실질적인 협력 가능성을 타진했다. 아이수루 의원은 환영 인사를 통해 “대한민국과 몽골은 오랜 우정과 협력의 역사를 이어온 중요한 동반자”라며 “몽골과 한국은 오래전부터 이어져 온 깊은 관계
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최고금리는 연 7%, 최장 10년 분할상환 방식으로 운영될 예정이다. 새로운 플랫폼에는 계열사 포용금융 상품을 한 번에 모아 통합 한도를 조회할 수 있도록 한다.
2026-05-19 B3면
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