우리금융 임종룡, 갈아타기 대출·포용금융 플랫폼 강화

2026-05-19 B3면

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임종룡 우리금융 회장이 정부의 포용금융 강화 기조에 맞춰 중저신용자 금융 안전망 강화에 나섰다.우리금융은 이달 말 ‘우리 원(WON) 드림 갈아타기 대출’과 그룹 통합 포용금융 플랫폼 ‘36.5°’를 동시에 출시한다고 18일 밝혔다. 임 회장은 지난 15일 자회사 최고경영자(CEO)들을 불러모아 ‘첨단전략산업금융협의회’를 주재하고 이런 계획을 점검했다.갈아타기 대출은 우리금융 계열 카드·캐피털·저축은행 등에서 대출을 이용해 온 중·저신용자 고객이 낮은 금리의 은행 대출로 갈아탈 수 있도록 설계한 그룹 통합 상품이다.최고금리는 연 7%, 최장 10년 분할상환 방식으로 운영될 예정이다. 새로운 플랫폼에는 계열사 포용금융 상품을 한 번에 모아 통합 한도를 조회할 수 있도록 한다.