KB국민은행 12년 연속 ‘최우수 수탁은행’ 선정

2026-05-18 23면

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KB국민은행이 아시아뱅커가 선정하는 ‘대한민국 최우수 수탁은행’에 12년 연속 이름을 올렸다.국민은행은 지난 14일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 ‘글로벌 파이낸셜 마켓 어워즈 2026’에서 대한민국 최우수 수탁은행으로 선정됐다고 17일 밝혔다. 아시아뱅커는 1996년 싱가포르에 설립된 금융 전문 기관으로, 아시아·태평양·중동 지역 금융산업 관련 리서치와 컨설팅 서비스를 제공한다.아시아뱅커는 국민은행이 안정적인 포트폴리오 구성으로 한국 수탁 시장을 선도하고 있다고 평가했다. 전문 인력 확보와 내부통제 시스템, 차별화된 서비스 등도 선정 배경으로 꼽았다. 국민은행은 국내외 자산운용사와 정부기관, 보험사 등 270여개 거래 기관의 수탁 업무를 맡고 있다. 보관·관리하는 펀드 자산은 7000여개에 이른다.