토스 1분기 매출 8053억…분기 기준 역대 최대

세줄 요약 토스가 올해 1분기 연결 기준 영업수익 8053억원을 기록해 분기 기준 역대 최대를 달성했다. 광고, 금융중개, 증권, 결제 등 주요 사업 부문이 성장하며 실적을 끌어올렸다. 반면 인프라와 인력 투자 확대 영향으로 영업이익과 순이익은 감소했다. 1분기 영업수익 8053억원, 역대 최대

광고·금융중개·증권·결제 사업 성장

투자 확대 여파로 이익은 감소

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토스가 올해 1분기 8000억원이 넘는 매출(영업수익)을 올렸다. 분기 기준 역대 최대 규모다.토스는 1분기 연결 기준 영업수익이 전년 동기 대비 41.8% 증가한 8053억원을 기록했다고 15일 공시했다.광고와 금융중개, 증권, 결제 등 주요 사업 부문이 성장하며 영업수익 상승을 견인했다는 설명이다.당장의 이익보다는 성장에 집중하는 전략도 두드러진다. 연결 기준 영업이익은 372억원으로 전년 동기(708억원) 대비 48% 감소했다. 당기순이익은 같은 기간 98% 줄어든 10억원으로 집계됐다. 영업수익이 증가함에 따라 인프라와 인력 투자를 확대한 영향이라는 설명이다.토스 관계자는 “순이익 감소는 일회성 비용의 영향이 크다”며 “2024년 2분기 이후 8분기 연속 흑자를 이어가고 있는 만큼 안정적인 수익 구조를 갖춘 종합 플랫폼으로 안착하고 있다”고 설명했다.