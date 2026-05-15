코스피 8046.78 터치…꿈의 8000피 시대 개막

개인 6000억원대 순매수

간밤 뉴욕증시 훈풍 등 영향

이미지 확대 15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 코스피 8000 기념 세리머니가 진행되고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 코스피 8000 기념 세리머니가 진행되고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 코스피가 15일 장중 처음으로 8000선을 넘어 8046.78까지 올랐다. 전장 대비 하락 출발했지만 뉴욕증시의 사상 최고치 흐름과 국내 개인·기관의 순매수가 지수를 끌어올렸다. 외국인은 순매도했다. 코스피, 사상 첫 8000선 돌파와 장중 최고치 경신

하락 출발 뒤 상승 전환, 8046.78까지 급등

뉴욕증시 강세와 개인·기관 순매수 영향

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 15일 사상 처음으로 8000선을 돌파했다.한국거래소에 따르면 이날 9시 28분쯤 코스피는 전장보다 65.37포인트(0.82%) 오른 8046.78을 기록했다. 장중 역대 최고치다.지수는 전장보다 29.66포인트(0.37%) 내린 7951.75로 출발했으나 상승전환에 성공했다.간밤 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500과 나스닥지수가 각각 사상 최고치를 기록했고, 다우지수도 5만선을 재탈환하면서 국내증시에도 영향을 준 것으로 보인다.개인과 기관이 각각 6552억원, 688억원 순매수 중이며, 외국인은 7430억원 순매도했다.지수는 전날 1.75% 올라 7981.41에 장을 마치며 종가 기준 역대 최고치를 경신한 바 있다.