한화손보, 한국교총과 ‘교권보호’ 업무협약

힐링 프로그램·보험상품 개발

2026-05-15 23면

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한화손해보험이 14일 스승의 날을 맞아 서울 여의도 한화손보 사옥에서 한국교원단체총연합회(한국교총)와 ‘교권 보호 및 사회적 안전망 강화’를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다.이번 협약은 교사들이 교육 현장에서 마주하는 각종 위험과 직무 스트레스로부터 보호받을 수 있는 지원 프로그램을 마련해 지속 가능한 공교육 환경을 조성하자는 취지로 추진됐다.두 기관은 한국교총 회원을 대상으로 교사들의 휴식과 회복을 돕는 ‘힐링 프로그램’을 공동 개발하기로 했다. 교육 현장에서 발생하는 폭력 피해나 업무 중 배상책임, 교권 침해 분쟁 등에 대응할 수 있는 전용 보험상품 개발도 추진한다. 교권 보호를 위한 변호사 상담 지원 서비스도 주요 협력 내용에 포함됐다.한화손보는 대한변호사협회와 연계한 전문 법률상담 서비스를 통해 교직원의 법률 문제 대응을 지원할 계획이다.