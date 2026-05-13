IBK의 혁신… 신용등급 아닌 대출 금액 따라 금리 차등

장민영號 100일…정책금융의 새판

이미지 확대 장민영 기업은행장이 12일 서울 영등포구 여의도 콘래드호텔에서 열린 출입기자 간담회 겸 ‘IBK 코스닥 붐업 데이’에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장민영 기업은행장이 12일 서울 영등포구 여의도 콘래드호텔에서 열린 출입기자 간담회 겸 ‘IBK 코스닥 붐업 데이’에서 발언하고 있다.

연합뉴스

2026-05-13 B3면

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IBK기업은행이 신용등급이 아닌 대출금액에 따라 금리를 달리 적용하는 방안을 검토한다. 단순히 신용점수가 낮다는 이유만으로 처음부터 높은 금리를 매기는 현재 방식이 과연 합리적인지 다시 따져보겠다는 취지다. 소액대출을 갚지 못한 취약 차주에 대한 채무 감면 폭도 확대할 계획이다.장민영 기업은행장은 12일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 “금융 소비자 입장에서 신용등급과 금리의 관계가 과연 타당한지 내부적으로 검토해보려 한다”고 밝혔다. 최근 정부가 제기한 ‘신용등급 기반 금리 체계’의 공정성 문제에 공감한 것이다. 장 행장은 “예를 들어 저신용자와 고신용자가 3년 동안 똑같이 성실하게 상환했다면 저신용자가 훨씬 많은 이자를 부담한 셈”이라며 “대출 금액별로 금리를 차등 적용하는 방식도 고민하고 있다”고 설명했다.기업은행은 소액대출 채무 감면 범위 확대도 검토 중이다. 현재 최대 60% 수준인 상각 비율을 더 높이는 방안을 들여다보고 있다. 상각은 금융회사가 회수 가능성이 낮다고 판단한 대출금을 장부상 손실 처리하는 것을 말한다.장 행장은 “단순히 낮은 금리 자금을 공급하는 것만이 포용금융은 아니다”라며 “자금 공급 전 주기에 걸쳐 단계별로 도움을 줄 수 있는 것이 포용금융”이라고 강조했다. 대출 실행부터 상환, 채무조정까지 금융 부담을 단계적으로 덜어주는 방향으로 포용금융 체계를 바꾸겠다는 의미다.기업은행은 이날 기자간담회와 함께 ‘IBK 코스닥 붐업 데이’ 행사도 개최했다. 코스닥 기업의 기업설명회(IR) 기회를 확대하고 리서치 보고서 발간을 유도해 시장 신뢰도를 높이겠다는 구상이다.기업은행은 장 행장 취임 직후인 지난 3월부터 ‘IBK 코스닥 활성화 TF’를 구성해 ▲코스닥 상장기업 및 정책 분석 보고서 발간 ▲우량 기업 IR 지원 및 투자자 연계 ▲기업공개(IPO) 가능성 보유 기업 발굴 등을 추진하고 있다.