KB국민카드, 포용금융 7400억 사회적 ABS 발행

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KB국민카드, 포용금융 7400억 사회적 ABS 발행

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-04-30 00:58
수정 2026-04-30 00:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
KB국민카드가 해외 자본시장에서 약 7400억원(5억달러) 규모의 소셜 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.

29일 국민카드에 따르면 이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며, 이를 통해 외화를 조달했다. HSBC홍콩과 ING은행이 공동 주관했고, 만기 2년(2억 5000만달러)과 3년(2억 5000만달러 상당의 유로화)으로 나눠 발행됐다. 국민카드는 “조달된 자금은 통화이자율스와프(CRS)로 환율 및 금리 변동 리스크를 헤지하며 안정성과 유동성을 동시에 확보했다”﻿고 설명했다.

김예슬 기자
2026-04-30 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로