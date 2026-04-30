KB국민카드, 포용금융 7400억 사회적 ABS 발행

2026-04-30 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KB국민카드가 해외 자본시장에서 약 7400억원(5억달러) 규모의 소셜 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.29일 국민카드에 따르면 이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며, 이를 통해 외화를 조달했다. HSBC홍콩과 ING은행이 공동 주관했고, 만기 2년(2억 5000만달러)과 3년(2억 5000만달러 상당의 유로화)으로 나눠 발행됐다. 국민카드는 “조달된 자금은 통화이자율스와프(CRS)로 환율 및 금리 변동 리스크를 헤지하며 안정성과 유동성을 동시에 확보했다”﻿고 설명했다.