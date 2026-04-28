“현지서 관세 돌파구”… 수출입은행, 반도체기업에 1억弗 지원

코미코 美법인 라인증설 비용 차입

고객사 전략 맞춰 시장 대응력 제고

업황 개선에 따른 수혜 극대화 전략

세줄 요약 한국수출입은행이 반도체 세정·코팅 전문기업 코미코의 미국 현지법인 설비 증설에 수은·씨티은행과 함께 1억달러를 지원했다. 관세 불확실성과 공급망 재편에 대응해 현지 생산을 늘리고, 삼성전자·인텔·TSMC 등 고객사 대응력을 높이려는 전략이다. 수은, 코미코 미국 설비 증설에 1억달러 지원

관세·공급망 재편 대응 위한 현지 생산 확대

정책금융, 해외 진출 마중물 역할 강화

이미지 확대 미국 텍사스주 오스틴시에 위치한 코미코 현지법인 전경.

코미코 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 텍사스주 오스틴시에 위치한 코미코 현지법인 전경.

코미코 제공

2026-04-29 B3면

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K-반도체가 수출을 이끄는 핵심 산업으로 자리 잡았지만, 미국의 관세 변수는 여전히 부담이다. 이에 기업들이 현지 공장 건설로 돌파구를 찾는 가운데, 한국수출입은행(수은) 등 정책금융기관이 실탄을 지원하며 지원사격에 나섰다.28일 금융권에 따르면 반도체 세정·코팅 전문기업 코미코가 수은과 씨티은행으로부터 총 1억 달러(1482억 9000만원)를 차입해 미국 현지법인 첨단 생산설비 증설을 추진한다. 미국의 관세 정책 변화와 공급망 재편에 대응해 고객사와 함께 현지에 진출, 시장 대응력을 높이고 반도체 업황 개선에 따른 수혜를 극대화하겠다는 전략이다.코미코가 앞서 공장을 세운 미국 텍사스주 오스틴시는 삼성전자를 비롯해 애플, 테슬라, AMD 등 글로벌 기업이 거점을 두고 있는 첨단산업 중심지다. 반도체 세정·코팅 공정은 고객사 공장 인근에 있어야 수주에 유리한 만큼, 현지 생산 여부가 경쟁력을 좌우한다. 미국에 거점을 두면 삼성전자뿐 아니라 물론 인텔(오리건주), TSMC(애리조나주) 등 주요 고객사로 공급을 확대하기 수월하다.이번 지원은 정책금융이 해외 진출의 ‘마중물’ 역할을 하는 사례로 평가된다. 한미 양국 간 투자 협력 측면에서도 의미가 있다. 정책금융기관인 수은과 글로벌 상업은행이 함께 자금을 공급하면서 기업의 초기 투자 부담을 낮췄다.최근 관세 불확실성이 커지면서 수은과 한국산업은행 등 국책은행에 해외 공장 설립 관련 상담도 늘고 있는 것으로 전해졌다. 기업 입장에서는 해외 생산기지를 구축하면 관세 리스크를 줄이는 동시에 현지 매출과 외화 수익을 확보할 수 있다.수은이 이번 지원을 결정한 배경에는 기술 경쟁력 육성 차원도 있다. 반도체 미세화로 세정·코팅 공정의 중요성이 커지면서 관련 수요가 빠르게 늘고 있다. 코미코는 산업통상부 ‘월드클래스 플러스’ 기업으로 선정되는 등 기술력을 인정받았다.이밖에 수은은 자동차 업계가 도널드 트럼프 행정부의 고율 관세 압박에 직면하자 지난해 현대자동차와 SK온의 미국 배터리 공장에 15억달러를 지원했고, 한국타이어의 현지 공장 증설에 8210억원을 투입하기도 했다. 금융권 관계자는 “관세 장벽이 높아지며 ‘수출→현지 생산’으로 산업 구조가 바뀌는 가운데 수은이 한국의 첨단기술 수출과 해외 진출을 뒷받침하는 핵심 축 역할을 한 것”이라고 말했다.