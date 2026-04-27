은행 ‘체력 약화’… 우리·기업, 1분기 역성장

농협은행, 0.6% 증가 ‘제자리걸음’
5대 금융지주 합산 순익 6조 돌파
‘불장’에 증권 계열사 115% 급증
이자 →자본시장 ‘수익 구조’ 변화
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5대 금융지주가 1분기 합산 순이익 6조원을 돌파하며 사상 최대 실적을 기록했다. 겉으로는 ‘역대급 성적표’지만, 은행업만 떼어보면 흐름은 달랐다. 우리은행과 IBK기업은행은 역성장을 기록했고, NH농협은행은 0%대 증가에 그치며 사실상 정체를 보였다. 증시 호황에 힘입어 증권 등 비은행 부문이 실적을 끌어올린 반면, 은행 본체는 성장세가 둔화되거나 역성장하는 등 ‘체력 약화’를 드러냈다.
26일 금융권에 따르면 5대(KB·신한·하나·우리·NH농협) 금융지주의 올해 1분기 순이익은 총 6조 1976억원으로 전년 동기(5조 6430억원) 대비 9.8% 증가했다. 1분기 합산 순이익이 6조원을 넘긴 것은 이번이 처음이다.
이 같은 실적은 은행이 아닌 비은행, 특히 증권사의 약진 덕분이다. 5대 금융의 1분기 비이자이익은 4조 7808억원으로 전년대비 24.2% 늘었고, 증권 계열사 순이익은 1조 2292억원으로 114.9% 급증했다.
반면 은행만 보면 상황은 정반대다. 우리은행은 1분기 순이익이 5220억원으로 전년 동기보다 17.8% 감소했고, 5대 금융지주는 아니지만 IBK기업은행도 6663억원으로 12.4% 줄었다. 농협은행 역시 5577억원으로 0.6% 증가에 그치며 사실상 제자리걸음을 했다.
우리은행은 해외법인 관련 대손충당금 적립과 희망퇴직 비용 등 일회성 요인이 반영됐고, 채권·주식 투자 수익과 환율 관련 이익이 줄어들면서 전체 실적이 감소했다. 기업은행도 환율 급등에 따른 환손실과 파생상품 손실이 반영되며 비이자이익이 45% 넘게 급감했다. 금리 고점 구간에서 예대마진(예금 금리와 대출 금리의 차이)으로 버티던 은행 수익 구조가 시장 변동성 앞에서는 쉽게 흔들릴 수 있음을 보여준 셈이다.
금융그룹 내부에서도 수익 구조 변화는 뚜렷하다. 농협금융의 경우 NH투자증권 순이익이 4757억원으로 크게 늘며 농협은행(5577억원)과의 격차를 빠르게 좁혔다. 금융사의 수익원이 ‘이자 중심’에서 ‘자본시장 중심’으로 이동하는 흐름이다.
상위권 은행 간 경쟁 역시 내용이 달라졌다. 신한은행이 1조 1613억원으로 1위를 차지했고 하나은행과 KB국민은행이 뒤를 이었다. 국민은행은 순이자마진(NIM)과 이자이익 모두 1위를 기록했지만, 채권·주식·외환 등 시장성 수익에서 밀리며 최종 순이익에서는 3위에 머물렀다. 금융권 관계자는 “이자 수익만으로는 경쟁 우위를 지키기 어려운 환경이 됐다는 의미”라고 분석했다.
2026-04-27 B2면
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