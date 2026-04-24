KB·신한금융, 1분기 ‘역대급 실적’… 비이자 수익 급증

순이익 1조 8924억·1조 6226억
대출금리 상승과 증시 활황이 맞물리면서 ‘국내 톱2’ 금융지주가 나란히 역대 최대 실적을 기록했다.
‘불장’에 수수료·투자 수익도 늘어
KB, 자사주 1426만주 전량 소각
KB금융은 올해 1분기 당기순이익이 전년 동기 대비 11.5% 증가한 1조 8924억원을 기록했다고 23일 밝혔다. 은행이 대출로 벌어들이는 이자수익을 포함한 순이자이익은 3조 3348억원으로 2.2% 늘었고, 주식·펀드 판매나 증권 거래에서 얻는 수수료 등 비이자이익은 1조 6509억원으로 27.8% 증가했다. 특히 불장으로 증권 거래가 늘면서 관련 수수료와 투자 손익이 크게 개선됐다.
신한금융도 사상 최대 실적을 새로 썼다. 1분기 당기순이익은 1조 6226억원으로 전년 동기 대비 9.0% 증가했다. 역시 이자수익이 안정적으로 유지되는 가운데, 증권을 중심으로 수수료와 투자 수익이 늘어나며 실적 개선을 이끌었다.
두 지주 모두 비은행 부문의 존재감이 커졌다. KB금융은 지난해 37%였던 비은행 순이익 기여도가 올 1분기 43%까지 올라서며 은행 의존도를 크게 낮췄다. 신한금융 역시 30%에서 34.5%까지 확대되며 자본시장 계열사의 영향력이 커졌다. 금리에만 기댄 전통적인 은행 중심 수익 구조에서 벗어나 ‘비은행·비이자’ 중심으로 수익 다변화를 달성한 것이다.
비용과 건전성도 안정적인 흐름을 보였다. KB금융은 영업이익 대비 비용(CIR)을 35.4%, 신한금융은 36.7% 수준으로 관리했고, 부실에 대비해 쌓는 대손비용률도 전체 대출 대비 KB가 0.40%, 신한이 0.46% 수준에 머물렀다.
한편 이날 KB금융은 보유 중이던 자사주 1426만주를 전량 소각하는 ‘깜짝 결정’으로 주목받았다. 이는 발행주식의 약 3.8%에 해당한다. 이날 KB금융 종가인 15만 8000원으로 계산하면 약 2조 2500억원 규모로, 금융권 단일 소각 기준 역대 최대 수준이다. 발행주식 수가 줄어드는 만큼 주당순이익(EPS)과 주당순자산(BPS)은 약 3~4% 상승하는 효과가 발생한다. KB금융은 여기에 더해 6000억원 규모의 추가 자사주 매입·소각과 주당 1143원의 분기 배당도 결의했다.
2026-04-24 B2면
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