은행 지자체 금고 쟁탈전…‘서울’ 신한 vs 우리, ‘전남’ 농협 vs 광주

서울 51조·전남광주 25조
“출연금·금리 제시 관건”
은행 경기 전망 능력 시험대
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수십 조원 예산을 운용하는 지방자치단체의 금고지기를 두고 은행들의 물밑 경쟁이 치열하다. 51조원 규모의 서울시 금고를 둘러싸고는 현 금고지기인 신한은행과 100년 넘는 인연을 앞세운 우리은행이 맞붙었다. 오는 7월 출범하는 전남광주통합특별시 금고를 두고는 ‘텃밭’인 광주은행과 ‘농심’을 쥔 NH농협은행이 자존심 싸움을 벌인다.
22일 금융권에 따르면 서울시는 다음 달 4~6일 제안서를 접수하며 차기 시금고 선정 작업에 착수한다. 심의를 거쳐 1금고는 일반·특별회계를, 2금고는 기금을 맡는다. 이번에 선정된 은행은 2027년부터 2030년까지 4년간 서울시 자금을 관리한다. 최근 열린 입찰 설명회에는 KB국민·신한·하나·우리·농협·SC제일·IBK기업은행 등이 참석한 것으로 전해졌다. 지자체 금고는 상대적으로 낮은 금리로 대규모 자금을 안정적으로 조달할 수 있어 은행권의 대표적인 ‘알짜 사업’으로 꼽힌다.
현재 서울시 금고는 1·2금고 모두 신한은행이 맡고 있다. 우리은행이 1915년 경성부금고(현 서울시금고) 시절부터 100년 넘게 운영해왔으나, 2019년 1금고를 신한은행에 내준 데 이어 2023년에는 2금고까지 넘겼다. 이를 위해 진옥동 신한금융 회장이 신한은행장 시절부터 공을 들였다. 그가 회장이 된 이후에는 지방은행과 상생하자는 차원에서 지방 금고 경쟁에는 참여하지 않겠단 기조를 밝힌 만큼, 신한은행으로서는 수도권 금고 수성에 사활을 걸 수밖에 없다. 반면 탈환에 나선 우리은행은 태스크포스(TF)를 꾸리고 전략 마련에 들어갔다.
전남광주통합특별시도 격전지다. 광주(7조 6800억원)와 전남(12조 7023억원) 예산에 정부 인센티브까지 더하면 규모는 25조원대로 추산된다. 현재 전남은 농협은행이, 광주는 광주은행이 각각 1금고를 맡고 있어 통합 이후 주도권 경쟁이 불가피하다. 올해 계약이 만료되는 전국 지자체는 79곳인데, 예산이 10조원이 넘는 인천(15조 3129억원), 경북(14조 363억원) 등에서도 경쟁이 치열할 전망이다.
문성호 서울시의원, ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’수상… 의정활동 2관왕 쾌거
서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 시민의 생명 보호를 위한 입법 및 의정 활동과 지역 교통 현안 등 오랜 주민 숙원 해결의 공로를 인정받으며 연이은 수상의 영예를 안았다. 문 의원은 지난 3월 6일 ‘제10회 대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 의회의정공헌대상을 수상한 데 이어, 지난 14일에는 ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’을 수상하며 의정활동 2관왕에 올랐다. 그는 특히 시민 안전을 위협하는 범죄 근절에 ‘서울시 범죄와의 전쟁’이라는 이름하에 독보적인 행보를 보여왔다. 최근 ▲캄보디아 국제 범죄조직의 한국인 표적 범죄에 대한 강력 대응 촉구 건의안과 ▲1990부동산폭력단 오씨의 사례를 예로 들어 반인륜적 조직 폭력 범죄의 공소시효 사각지대 해소 및 피해자 권리 회복을 위한 관련 법령 개정 촉구 건의안을 발의해 본회의 통과를 이끌어 냈다. 이는 자칫 소홀할 수 있는 국제 범죄와 법적 사각지대를 정조준해 ‘범죄로부터 안전한 사회’를 만드는 데 앞장섰다는 평가를 받는다. 지역구인 서대문구의 해묵은 숙원 사업 해결에도 탁월한 역량을 발휘했다. 2022년 임기 시작부터 바로 시작해 2023년 직접 고안해 선보인 통일로 신호체계 개선의 첫 성과로 ‘
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결국 승부는 조건에서 갈릴 전망이다. 은행권 관계자는 “은행들이 정성·정량적 평가 요소에서는 비슷한 수준을 보인다. 출연금을 얼마나 낼지, 금리를 얼마나 높게 제시할지가 관건”이라고 설명했다. 다만 욕심을 내 너무 높은 금리를 제시했다간, 싼값에 자금을 조달하려는 지자체 금고의 이점이 사라질 수 있다. 최근에는 중동 전쟁 영향으로 금리 방향성이 불투명한 상황이라 은행의 경기 전망 능력까지 시험대에 올랐다.
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