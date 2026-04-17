이억원 “철강업에 대출·채권·투자 등 3종 금융지원”

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금융당국이 중동사태 여파가 철강업뿐 아니라 기계·전자 등 후방산업 전반으로 확산할 가능성에 대비해 철강업에 대출·채권·투자 등 3종 금융지원을 하겠다고 밝혔다.이 위원장은 17일 서울 중구 정부서울청사에서 제3차 중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회를 열고 “중동사태로 인해 물류비 등 비용 증가와 공급망 불안에 따른 수급 차질 우려 등 철강업계 우려가 커지고 있다”며 이런 방안을 발표했다.이 위원장은 “미국·유럽연합(EU) 관세정책 등도 복합적으로 작용하고 있다”며 “이런 영향은 철강업뿐 아니라 후방산업 전반으로 확산해 연쇄적 파급효과가 나타날 수 있다는 점을 엄중하게 인식하고 있다”고 말했다.우선 금융위는 철강기업에 대출을 확대한다는 계획이다. 이번 추가경정으로 25조 6000억원까지 확대된 정책금융기관의 금융지원 프로그램과 ‘53조원+α’ 규모 민간 금융권 자체 지원방안을 운용해서다. 업종별 지원액과 소진되는 추이를 모니터링하면서 필요할 경우 지원 규모와 대상을 확대할 계획이다.철강기업의 채권발행 부담도 완화한다. 중동 상황으로 영향을 받은 중소·중견기업이 발행한 채권담보부증권(P-CBO)에 대해 차환 시 상환비율과 후순위 인수비율을 완화해 차환 부담을 줄인다. 또 오는 6월부터는 신용보증기금이 P-CBO를 직접 발행해 중간 수수료를 낮춤으로써 기업의 발행 비용을 절감할 계획이다.이와 함께 채권시장안정펀드와 회사채·기업어음(CP) 매입 프로그램을 활용해 우량물뿐 아니라 비우량 채권까지 폭넓게 매입, 기업들의 시장 접근성을 유지한다는 구상이다.투자 측면에서는 이달 중 조성되는 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호를 통해 철강을 포함한 석유화학, 반도체, 자동차, 디스플레이, 이차전지 등 주력 산업의 사업재편과 재무구조 개선을 지원한다.이 위원장은 “중동전쟁으로 인한 대외 충격은 일부 산업에 국한되지 않고 실물경제 전반으로 확산될 우려가 있어 철저한 대비가 필요하다”며 “정부와 금융권, 산업계가 긴밀한 협업체계를 강화해야 한다”고 말했다.