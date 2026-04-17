새출발기금 누적 신청 19만명…30조 규모

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한국자산관리공사(캠코)와 신용회복위원회는 3월 말 ‘새출발기금’ 채무조정 누적 신청이 19만 856명, 채무액 30조 1890억원 규모로 집계됐다고 17일 밝혔다.새출발기금 채무조정을 신청한 사람 중 12만 7564명(채무원금 11조 3398억원)이 약정을 채결했다. 이 중 6만 4422명(채무원금 5조 9349억원)이 매입형 채무조정 약정을 체결해 원금 약 73%를 감면받았다. 중개형 채무조정은 6만 3142명(채무액 5조 4049억원)이 채무 조정을 확정해 평균 5.2%포인트를 이자를 인하했다.새출발기금은 코로나19 피해 소상공인의 채무 부담을 완화하기 위한 채무조정 프로그램이다. 매입형 채무조정은 새출발기금이 채권을 매입해 직접 채무를 조정해주며, 중개형 채무조정은 원금 감면 없이 금리와 상환 기간을 조정해준다.