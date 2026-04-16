“BTS 공연에 외국인 3만명”…소비 555억원·상권 이용 800% 급증

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그룹 방탄소년단(BTS) 공연을 보기 위해 방한한 외국인 관광객이 약 3만명에 달하며 국내 소비 규모가 555억원에 이른 것으로 추산됐다. 공연장 인근 상권의 카드 이용 건수도 800% 넘게 급증하며 K팝 대형 공연이 단기간에 대규모 소비를 끌어내는 ‘경제 이벤트’로 작용하고 있다는 분석이다.16일 하나카드가 최근 경기 고양종합운동장에서 열린 BTS 공연(3회)의 카드 결제 데이터를 분석한 결과, 외국인 관광객의 국내 소비 규모가 약 555억원에 달한 것으로 추산됐다. 외국인 방문객을 약 3만명으로 가정하고 항공·숙박·음식·쇼핑 등 전 업종 소비를 합산한 수치다.공연 기간 외국인 카드 구매자는 약 3만명으로 집계됐고, 1인당 평균 2.1장의 티켓을 구매한 것으로 나타났다. 지인 티켓을 함께 구매하거나 여러 회차를 반복 관람하는 ‘n차 관람’ 수요가 반영된 결과로 풀이된다. 국가별로는 일본(32%)이 가장 많았고 대만(12%), 필리핀(7%), 홍콩(5%), 미국(5%) 순으로 아시아 국가 비중이 75%를 넘었다.공연 특수는 지역 상권에도 즉각적인 영향을 미쳤다. 공연 주간(4월 6~12일) 고양종합운동장 일대 외국인 카드 이용 건수는 직전 주 대비 807% 증가했고, 이용금액도 231% 늘었다. 특히 이용 카드 수는 1252% 급증했는데 편의점(1069%), 카페(1109%), 음식점(600%), 쇼핑(629%) 등 대부분 업종에서 이용이 크게 늘었다.소비 패턴 역시 일반 관광객과 차이를 보였다. 공연 관람을 목적으로 입국한 방문객은 숙박 48만원, 항공 61만 6000원 등 체류 관련 지출이 높은 반면 쇼핑 지출은 31만 4000원으로 상대적으로 낮았다. 대신 편의점과 카페 등 공연장 인근 생활형 소비는 일반 관광객보다 높은 수준을 보였다.하나카드는 외국인 방문객이 4만명일 경우 소비 규모는 약 740억원, 5만명일 경우 926억원으로 1000억원에 근접할 것으로 추정했다. 하나카드 관계자는 “동일한 규모의 관광객 유치를 일반 마케팅으로 달성하려면 훨씬 큰 비용과 시간이 필요하다”며 “K팝 대형 공연은 단순 티켓 수익을 넘어 항공·숙박·유통 등 전방위 소비를 유발하는 핵심 관광 자산으로 자리잡고 있다”고 말했다.