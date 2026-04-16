3년 전과 달라진 KB금융… 회장 자격 ‘세부 기준’ 상시 공개 [경제 블로그]

회추위, 인선 절차 투명성 높여

양종희 회장 연임 여부에 관심

강화된 주주 동의 요건이 변수

2026-04-16 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KB금융지주가 지난 14일 1차 회장후보추천위원회(회추위)를 열고 차기 회장 인선 절차에 착수했습니다. 겉으로 보면 그냥 “다음 회장 누가 되냐” 이야기 같지만, 이번 판은 조금 다릅니다. 핵심은 사람보다 ‘룰’이 먼저 등장했다는 점입니다.15일 금융권에 따르면 KB금융은 지난해부터 ‘회장 자격요건 세부기준’을 별도 문서로 만들어 홈페이지 이사회 공지사항에 공개하고 있습니다. 경영승계규정에 따라 매년 상반기 자격요건을 수립·공시하고 있으며, 이를 세부 기준 형태로 정리해 공개하는 방식이 자리 잡았습니다. 시험 문제를 미리 공개하고 시험 보는 구조입니다. 절차의 투명성을 높이겠다는 취지입니다.직전 2023년 회장 인선 당시에도 회추위는 업무경험과 전문성, 리더십, 도덕성, 그룹 비전과 가치관 공유, 장·단기 건전경영 등 5개 항목 아래 25개 세부 기준을 제시했습니다. 다만 당시에는 보도자료 등을 통해 설명하는 수준에 그쳤다면, 현재는 이를 문서 형태로 정리해 상시 공개하고 있다는 점이 달라진 부분입니다.통상 금융지주들은 회장 자격요건을 지배구조 내부규범 등에 원칙 수준으로 규정하는 데 그치는 경우가 많습니다. 반면 KB금융은 세부 항목 기준을 외부에 공개해 확인할 수 있도록 했습니다. 공개된 기준을 일관되게 적용하려는 흐름으로 읽힙니다.이러한 구조 속에서 관심은 자연스럽게 양종희 KB금융 회장의 연임 여부로 이어지고 있습니다. 양 회장은 지난해 당기순이익 ‘5조 클럽’을 달성했고, 총주주환원율 52.4%를 기록하며 시장의 긍정적인 평가를 받아왔습니다. 내부적으로 뚜렷한 경쟁 후보군이 부각되지 않고 있다는 점도 연임 가능성에 무게를 싣는 요인으로 거론됩니다.다만 변수도 남아 있습니다. 금융당국이 금융지주 회장 연임 시 주주총회 특별결의 도입을 추진하면서, 기존보다 강화된 주주 동의 요건이 적용될 가능성이 제기되고 있기 때문입니다. 당국은 이르면 이달 중 관련 개선안을 확정하고 10월 시행을 목표로 하고 있습니다. 기준은 공개됐지만 실제 판단 문턱은 더 높아질 수 있다는 점에서 이번 인선의 또 다른 변수가 생긴 셈입니다.